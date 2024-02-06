أبل قبلت التحدي.. أيها المنافسون استعدوا

من المتوقع أن تعرض شركة أبل مجموعتها الأولى من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية لأجهزة آيفون وماك في مؤتمر "WWDC 2024" القادم في يونيو.

فمع طرح سماعة الواقع المختلط "Vision Pro" للبيع بالفعل، فإن الأولوية الكبرى التالية لشركة أبل هي إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى آيفون والمنتجات الأخرى في أقرب وقت ممكن.

وجاء التأكيد من الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، الذي بدا وكأنه أثار إعلانًا للذكاء الاصطناعي مرتبطًا بهذا العام من خلال محادثة مع المحللين، بعدما أعلنت الشركة عن أرباح الربع الأول المالية.

فرصة كبيرة لشركة أبل

وقال كوك، خلال اتصال مع المحللين: "بينما نتطلع إلى المستقبل، سنواصل الاستثمار في هذه التقنيات وغيرها التي ستشكل المستقبل".

وتابع: "يشمل ذلك الذكاء الاصطناعي، إذ نواصل قضاء قدر هائل من الوقت والجهد، ونحن متحمسون لمشاركة تفاصيل عملنا المستمر في هذا المجال في وقت لاحق من هذا العام".

وبطريقة أبل النموذجية، لم يشارك كوك الكثير من التفاصيل، لكن ملاحظاته تثبت أن أبل ستكون جزءاً كبيراً من سباق الذكاء الاصطناعي، وتهدف بكل الطرق الممكنة إلى التنافس مع مايكروسوفت، وغوغل و"OpenAI".

وأضاف كوك أن هناك فرصة كبيرة مع الذكاء الاصطناعي، ولم يخض في مزيد من التفاصيل.