استخدام الإنترنت الفضائي "ستارلينك" يرتفع إلى ثلاثة أضعاف في 2023

البرازيل في المقدمة

أما البرازيل، حيث بدأت "ستارلينك" خدماتها العام الماضي، فشهدت زيادة استخدام مذهلة تزيد على 1600% هذا العام.

وبحسب الموقع الأمريكي فإن جانبًا ملحوظًا من هذه الزيادة يتعلّق بتوفير "ستارلينك" للاتصال في العديد من المناطق النائية، بما في ذلك استخدامها لتسهيل بعض عمليات التعدين غير القانونية داخل غابات الأمازون.

ويؤكد هذا التوسّع على النفوذ العالمي المتزايد لإيلون ماسك رغم الجدل المستمرّ الذي يُحيط به، إذ لوحِظ بشكل خاص أن ارتفاع استخدام "ستارلينك" تفوَّق على زيادة الحركة العالمية للإنترنت بشكل عام، والتي بلغت 25% وفقًا لـ Cloudflare.

سيطرة ماسك تثير المخاوف!

وتعمل "ستارلينك" باستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لتقديم خدمات الإنترنت إلى الأطباق المحمولة، وتخدم في المقام الأول المناطق الريفية والمؤسسات التعليمية. لكن رغم نموّها السريع، تبقى خدمات إنترنت الأقمار الصناعية أقلّ انتشارًا في مشهد الإنترنت العالمي، وفقًا للموقع الأمريكي.

وبعد أن كشفت شركة "SpaceX"، المطورة لخدمة "ستارلينك" والمتخصصة في مجال الصواريخ، عن وجود أكثر من مليوني عميل نشط يستخدمون خدماتها في 60 دولة، أثارت هذه السيطرة المتنامية لإيلون ماسك مخاوف بشأن تأثيره الدولي المتصاعد.

ووضعت هذه السيطرة ماسك في مواقف حساسة في الشؤون الدولية، كما في حالات صراع روسيا وأوكرانيا وحرب إسرائيل وحماس، إذ كان يمارس نفوذًا بسبب قدرته على إيصال الإنترنت إلى الأماكن التي انقطع عنها، ما أثار استياء بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين.