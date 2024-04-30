لا مزيد من كلمات المرور الضعيفة.. قانون جديد يمنع ذلك
مع تزايد اعتماد الحياة اليومية على الأجهزة المتصلة، تتضاعف التهديدات الناتجة عن الإنترنت وتصبح أكثر. وللحد من ذلك، دخلت حماية المنتجات الرقمية والإلكترونية مرحلة جديدة من الناحية القانونية في عدد من دول العالم.
قوانين جديدة
بموجب القوانين المفروضة حديثًا التي تنص على أن جميع الأجهزة الذكية يجب أن تستوفي الحد الأدنى من معايير الأمان، سيتم حظر التكنولوجيا التي تأتي من المصنع بكلمات مرور ضعيفة مثل "admin" و"12345".
وعادة ما كنا نجد كلمات المرور هذه محددة من المصنع في الراوتر والمقابس الذكية وكاميرات المراقبة وغيرها.
ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، قالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا إن إجراءات حماية المستهلكين من القرصنة والهجمات الإلكترونية ستدخل حيز التنفيذ، يوم الإثنين، وستتضمن حظر التكنولوجيا التي تأتي من المصنع بكلمات مرور ضعيفة.
الثقة عند شراء المنتجات
تعني القواعد الجديدة أن الشركات المصنعة للهواتف وأجهزة التلفزيون وأجراس الأبواب الذكية والعديد من الأجهزة الأخرى، مطالبة قانونًا، الآن، بحماية الأجهزة المتصلة بالإنترنت من وصول المقرصنين، مع مطالبة المستخدمين بتغيير أي كلمات مرور شائعة.
وفي هذا الإطار، يتعين أيضًا على العلامات التجارية نشر تفاصيل الإبلاغ عن الأخطاء والمشكلات، ويجب أن تكون شفافة ودقيقة بشأن توقيت التحديثات الأمنية.
ومن المتوقع أن تساعد الإجراءات الجديدة في منح العملاء الثقة في شراء المنتجات واستخدامها، في الوقت الذي يتعرض فيه المستهلكون والشركات لهجوم من المتسللين بمعدل مرتفع.
إجراءات قوية وقاسية
يجب على السلطات المعنية تزويد المصنعين بتوجيهات واضحة، وأن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات قوية وقاسية ضد الشركات المصنعة إذا انتهكت القانون.
إلا أنه وبحسب التوقعات، ستقوم العلامات التجارية للأجهزة الذكية بالتعامل مع عملائها بشكل صحيح منذ اليوم الأول، والتأكد من أنه يمكن للمتسوقين العثور بسهولة على معلومات حول مدة دعم أجهزتهم وإجراء عمليات شراء مدروسة.
وبفضل هذه القوانين الجديدة، سيشعر المستهلكون براحة بال أكبر لناحية أمان خصوصيتهم الشخصية وبياناتهم وأموالهم، لأن أجهزتهم الذكية محمية من اختراق مجرمي الإنترنت، وهي قفزة كبيرة نحو عالم رقمي أكثر أمانًا.