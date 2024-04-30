لا مزيد من كلمات المرور الضعيفة.. قانون جديد يمنع ذلك

مع تزايد اعتماد الحياة اليومية على الأجهزة المتصلة، تتضاعف التهديدات الناتجة عن الإنترنت وتصبح أكثر. وللحد من ذلك، دخلت حماية المنتجات الرقمية والإلكترونية مرحلة جديدة من الناحية القانونية في عدد من دول العالم.

قوانين جديدة

بموجب القوانين المفروضة حديثًا التي تنص على أن جميع الأجهزة الذكية يجب أن تستوفي الحد الأدنى من معايير الأمان، سيتم حظر التكنولوجيا التي تأتي من المصنع بكلمات مرور ضعيفة مثل "admin" و"12345".

وعادة ما كنا نجد كلمات المرور هذه محددة من المصنع في الراوتر والمقابس الذكية وكاميرات المراقبة وغيرها.

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، قالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا إن إجراءات حماية المستهلكين من القرصنة والهجمات الإلكترونية ستدخل حيز التنفيذ، يوم الإثنين، وستتضمن حظر التكنولوجيا التي تأتي من المصنع بكلمات مرور ضعيفة.