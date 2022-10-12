ذكاء اصطناعي يكشف كلمة السر من حرارة الأصابع

طور خبراء في أمان الحواسيب من جامعة "غلاسغو" البريطانية، نظام ذكاء اصطناعي قادرا على معرفة كلمة سر الحواسيب والهواتف الذكية خلال ثوان معدودة، من خلال تحليل الأثر الحراري للأصابع على لوحات المفاتيح والشاشة.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن هبوط أسعار كاميرات التصوير الحراري وزيادة الوصول إلى نماذج تعلم الآلة، تسبب أخطارا جديدة تُدعى "اختراقات حرارية".

ويستطيع النظام الذي يحمل اسم "ثيرمو سكيور" قراءة الأثر الحراري بعد طباعة كلمة سر على لوحة مفاتيح في جهاز صراف آلي مثلاً، باستخدام كاميرا حرارية يصور بها المخترق صورة للوحة المفاتيح، تظهر مكان لمس الأصابع على الأزرار.

وكلما كان لمس اللوحة حديثا، تظهر الآثار الحرارية بوضوح أكثر، ويمكن قياس نسب التركيز الحراري لتحديد الأرقام والأحرف والرموز المستخدمة بدقة، فضلا عن تقدير ترتيب الضغط عليها، ويمكن للمخترق عند ذلك أن يجرب تركيبات محتملة لكلمة السر حتى يكتشفها.

وأظهر البحث قدرة أشخاص غير خبراء على تخمين كلمات السر من الصور الحرارية المُلتقطة بعد 30 إلى 60 ثانية من لمس لوحة المفاتيح أو شاشة الهاتف.

واستخدم الباحثون نماذج تعلم الآلة لرفع دقة الاختراق، وأدخلوا إليها 1500 صورة حرارية ملتقطة من زوايا مختلفة للوحة مفاتيح، ودربوا الذكاء الاصطناعي على تحليل الصور باستخدام نموذج احتمالي.

وكشف الباحثون عن قدرة "ثيرمو سكيور" على معرفة كلمة السر بنسبة 86% من المرات عند أخذ الصور بعد 20 ثانية من كتابة كلمة السر، وبنسبة 76% بعد 30 ثانية، وبنسبة 62% بعد 60 ثانية.

واستطاع النظام أيضا معرفة كلمات السر الطويلة المؤلفة من 16 خانة بنسبة 67%، وترتفع النسبة مع انخفاض عدد الأحرف المكونة لكلمة السر، لتصل إلى 100% من أجل كلمات مكونة من 6 خانات.

وأشار الباحثون إلى أن نوع البلاستيك المصنوعة منه لوحة المفاتيح، يؤثر على نسبة معرفة كلمة السر، إذ تحتفظ بعض أنواع البلاستيك بالحرارة أكثر من غيرها.

وقال الدكتور محمد خميس، قائد فريق البحث: "يجب أن نفكر مثل سارق لنستطيع التقاطه، ومع هبوط سعر الكاميرات الحرارية إلى أقل من 220 دولارا، وانتشار نماذج تعلم الآلة، فإنه من المؤكد وجود أشخاص حول العالم يحاولون تطوير تقنيات مشابهة".

وأضاف: "يجب أن نواكب التطورات ونجد طرقا جديدة لتجنب أخطارها على المستخدمين، ويجب أن يتدخل صانعو القرار لحماية المستخدمين من خلال منع بيع الكاميرات الحرارية المتقدمة"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

ويستطيع المستخدم الاعتماد على أساليب بديلة؛ مثل تمييز الوجه، وبصمة الإصبع، فضلا عن إطالة كلمة السر، ويعمل الباحثون أيضا على تطوير نظام ذكاء اصطناعي مضاد قادر على رفع درجة الحماية والأمان.