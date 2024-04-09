لسرقة البيانات.. صفحات مزيفة لخدمات الذكاء الاصطناعي على "فيسبوك"

سرقة المعلومات الحساسة

تحتوي الملفات التي يتم الترويج لها على أنها تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي عند تنزيلها على رموز قادرة على سرقة المعلومات الحساسة، بما في ذلك بيانات الاعتماد المحفوظة، وملفات تعريف الارتباط، ومعلومات محفظة العملة المشفرة، وبيانات الإكمال التلقائي، ومعلومات بطاقة الائتمان.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها الجهات الفاعلة في مجال التهديد اهتمام المستخدمين بالتكنولوجيا الجديدة لإطلاق حملات ضارة؛ فقد استخدمت حملات مماثلة سابقة مرتبطة بتداول العملات المشفرة لجذب المستخدمين.

وساهم النطاق المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، الذي يسمح بتشغيل الإعلانات من دون إشراف كافٍ، لمثل هذه الحملات بالاستمرار على مدى فترات طويلة من الزمن؛ ما يزيد من نطاقها والضرر الذي تسببه.

لذلك يُنصح المستخدمون بالتعامل بحذر وتجنب تنزيل الملفات من مصادر لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى عدم إعادة نشر الروابط والملفات المشكوك بأمرها على الأصدقاء؛ لأن ذلك قد يخدعهم، فبالنسبة لهم عندما تصل ملفات أو روابط من صديق، يعتبر ذلك مصدرًا موثوقًا، فيقومون بتنزيله ليتضح لاحقًا أنه ملف أو رابط مزيف عرّض بياناتهم للخطر.