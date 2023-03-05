بعد "تيك توك".. هل تحظر أمريكا منتجات تكنولوجية جديدة؟

يبدو أن حرب الولايات المتحدة الأمريكية على تطبيق "تيك توك" لن تتوقف عند حظر التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية فقط، ولكنه سيتمد إلى أبعد من ذلك.

وبحسب تقارير أمريكية، قد تكون منتجات تكنولوجية جديدة، لم يتم تحديدها بعد، ضمن قائمة محظورات أمريكية قريباً، في حال تم إقرار مشروع قانون سيتم تقديمه هذا الأسبوع.

وقال السناتور الأمريكي مارك وارنر اليوم الأحد إنه يعتزم مع سناتور آخر تقديم مشروع القانون هذا الأسبوع بهدف السماح للحكومة "بحظر أو منع" منتجات تكنولوجية أجنبية مثل "تيك توك".

وأضاف وارنر، وهو رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أن منصة تيك توك ربما تكون من بين منتجات التكنولوجيا التي ستخضع للمراجعة بموجب القانون.

وأدلى السناتور الديمقراطي بهذه التصريحات في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.