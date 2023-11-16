هذه مواصفات هاتف هواوي "المشفّر"
أعلنت هواوي أخيرا عن هاتفها الذكي والذي يمتاز بالخصوصية والأمان وتشفير المكالمات والبيانات، وفق الشركة الصينية العملاقة.
هواوي التي كشفت عن هاتفها بالتعاون مع China Telecom، أشارت إلى أن هاتف Mate60 Pro Quantum Security حصل على تقنيات "الحماية الثلاثية" للبيانات والاتصالات وتقنيات "التشفير الكمومي" ليصعب اختراق اتصالاته.
وأوضحت الشركة الصينية أن تشفير وفك تشفير البيانات الصوتية في هذا الهاتف يتم عبر شريحة أمان إلكترونية وبرامج خاصة طورتها هواوي، كما تستخدم في هذا الهاتف المفاتيح الكمومية "QKD" التي تسمح بإنشاء قنوات اتصالات مشفرة لإجراء المكالمات الصوتية.
ويتوقع أن يطلق هذا الهاتف بداية في الأسواق الصينية، ومن غير المعروف بعد الموعد المحدد لطرحه.