هذه مواصفات هاتف هواوي "المشفّر"

وأوضحت الشركة الصينية أن تشفير وفك تشفير البيانات الصوتية في هذا الهاتف يتم عبر شريحة أمان إلكترونية وبرامج خاصة طورتها هواوي، كما تستخدم في هذا الهاتف المفاتيح الكمومية "QKD" التي تسمح بإنشاء قنوات اتصالات مشفرة لإجراء المكالمات الصوتية.

ويتوقع أن يطلق هذا الهاتف بداية في الأسواق الصينية، ومن غير المعروف بعد الموعد المحدد لطرحه.