هواوي الجديد ينافس هواتف سامسونغ

تنافس "هواوي" بهاتفها الجديد هواتف سامسونغ الحديثة من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

ووفق تسريبات سيكون هيكل هاتف Huawei nova 12 Pro الهيكل أنيق التصميم ومحاطا بإطار متين مصنوع من الألمنيوم، وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2652/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 429 شمعة/م، ومحمية بزجاح Kunlun Glass 2 المضاد للصدمات والخدوش.

وسيعمل الهاتف بمعالج Kirin 9000S، ومعالج رسوميات Maleoon 910 GPU، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، ومستشعر ليزري، وكاميرته الأمامية ستكون ثنائية العدسة بدقة (60+8) ميغابيكسل.

وستدعم هواوي هذا الجهاز بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.