هل تريد تسهيل حياتك.. الذكاء الاصطناعي في خدمتك
يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي بإكمال المهام اليومية الصغيرة، لكن على المدى الطويل ستضيف الكثير من الوقت لحياتك، لأنك ستمضي وقتاً أقل في الإدارة، ووقتاً أطول في القيام بالأشياء التي تستمتع بها أو التي تكون أكثر فائدة لعملك.
ورغم ذلك، عندما تفكر في الذكاء الاصطناعي بشكل عام قد يبدو الأمر مربكاً، إلى أن تقوم بتجربة ChatGPT أو Bard، أو أي خيارات كبيرة أخرى من شأنها تغيير قواعد اللعبة التقنية في حياتك.
وتأكد أنه للانضمام إلى عالم الذكاء الاصطناعي أنت لا تحتاج إلى منزل مليء بالروبوتات.
تطبيقات يجب أن تجربها
في حال أردت الانضمام إلى عالم الذكاء الاصطناعي، يمكنك تجربة بعض التطبيقات الأكثر شهرة الآن. ومن بينها:
ChatGPT: استخدمه على الويب أو قم بتنزيله على أجهزة آيفون أو أندرويد. وليعمل، أنت تحتاج إلى إنشاء حساب. وتعمل النسخة المجانية مع معظم الأشخاص، أو يمكنك دفع 20 دولاراً شهرياً للحصول على الأدوات الإضافية. كذلك، يمكنك استخدامه على الويب مجاناً، إذا كان لديك حساب غوغل.
مايكروسوفت Copilot: يمكنك استخدامه على كروم أو Edge، لكنك ستكون بحاجة إلى حساب مايكروسوفت نشط. وتتوفر منه نسخة مدفوعة تكلف 20 دولارا شهرياً إذا كنت تريد أن تكون قادراً على الاستفادة من جميع ميزات الذكاء الاصطناعي.
Bing Chat: يمكنك الاستفادة من العديد من الإمكانات المختلفة في مكان واحد، بما في ذلك إنشاء صور الذكاء الاصطناعي والإجابات المستنيرة عبر الويب، من دون أن يكلفك ذلك شيئاً.
وهذه الامتيازات المجانية هي في المقام الأول ما يميز "Bing Chat" عن المنافسين الآخرين، والطريقة الأساسية التي يمكنك أن تستخدم بها هذه الأداة للبحث عن شيء ما.
مثلاً، إذا كان لديك سؤال حول أي أمر على الإطلاق، الجأ إلى "Bing Chat" بدلاً من محرك بحث غوغل، ولن تضطر إلى تصفية مئات النتائج، لأنك ستحصل على إجابة محادثة بسيطة تتناول سؤالك مباشرة.
والأفضل من ذلك ستتضمن الإجابة المصادر التي حصل منها برنامج الدردشة الآلي على رده، ما يترك لك خيار التحقق من المعلومات المقدمة ومعرفة المزيد حول الموضوع.
استخدامات الذكاء الاصطناعي
تماماً مثل البشر، يمكن للذكاء الاصطناعي التفكير واتخاذ القرارات وإعطاء النصائح والإرشادات وتحليل البيانات. فيما يلي بعض أبرز الاستخدامات التي تساعدك لتبدأ التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
إنشاء المحتوى: هل تواجه صعوبة في تصميم موقع الويب؟ يستطيع الذكاء الاصطناعي إنشاء نسخة مقنعة من موقع الويب، وأوصاف شاملة للمنتج، ومنشورات بارعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنه أيضًا تحويل منشور مدونتك إلى منشورات صغيرة الحجم على وسائل التواصل الاجتماعي.
تحرير النصوص: يعتمد العديد من محرري النصوص اليوم على الذكاء الاصطناعي لتوفير أفضل تجربة كتابة.
على سبيل المثال، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأخطاء اللغوية واقتراح التصحيحات إلى جانب التصحيح التلقائي، بينما توفر بعض أدوات الكتابة أيضًا إمكانية تحديد درجة احترافية النص الذي تريد من الذكاء الاصطناعي أن ينشئه.
خدمة العملاء: لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لعمليات خدمة العملاء، إذ يساعد المؤسسات على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه مع تخفيف بعض العبء على ممثلي الخدمة ومراكز الاتصال.
جدولة وقتك المزدحم: عندما يكون هناك الكثير للقيام به، فإن تنظيمه كله يمكن أن يكون أمراً مرهقاً. لكن يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد مجاني لتسهيل الأمور عليك.
على سبيل المثال، يمكن أن تقول له إن هذا الأسبوع يجب أن أعمل من 8 إلى 5 ساعات كل يوم، واصطحاب الأطفال إلى تدريب كرة القدم يوم الثلاثاء الساعة 5:30، وأجد وقتاً للجري ثلاث مرات لأنني أتدرب لمسافة 5 كيلومترات. وسيقوم الذكاء الاصطناعي بجدولة كل ذلك في ثوانٍ، ويعطيك الطريقة الأمثل للقيام بكل هذه المهام.
تحسين وقت التشغيل والموثوقية: بالنسبة للشركات التي تعتمد على خدمات الويب أو التجارة الإلكترونية، يعد الحفاظ على وقت التشغيل وموثوقية موقع الويب أولوية قصوى.
ويساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تحقيق ذلك من خلال الفحص المستمر للأنظمة والشبكات والعمليات بحثاً عن أوجه القصور والاضطرابات المحتملة، وتحديد أي تهديدات تلوح في الأفق بطريقة لا يمكن للبشر تحقيقها أبدًا.
وتستخدم جميع المؤسسات الكبرى تقريبًا الذكاء الاصطناعي لدعم احتياجاتها الفريدة، من حيث وقت التشغيل والموثوقية لمراقبة خدماتها وصيانتها وإبقائها قيد التشغيل ومتاحة للعملاء.
بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات رقمية على مدار الساعة، يمكن أن يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد المشكلات قبل أن تبدأ، مع تقليل حالات التعطل والقرصنة والخطأ البشري أيضًا.
تخصيص المحتوى: عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى تطبيق الوسائط الاجتماعية أو خدمة البث المفضلة لديك، يتم تصميم التجربة وفقًا لذوقك الشخصي وعادات التصفح الخاصة بك، وصولاً إلى الإعلانات المستهدفة.
لقد ساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على تقديم المنتجات والمحتوى إلى الجماهير المستهدفة، ما يضمن أن كل تطبيق أو خدمة تستخدمها مصممة خصيصاً لتناسب اهتماماتك الفريدة.