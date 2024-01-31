هل تريد تسهيل حياتك.. الذكاء الاصطناعي في خدمتك

يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي بإكمال المهام اليومية الصغيرة، لكن على المدى الطويل ستضيف الكثير من الوقت لحياتك، لأنك ستمضي وقتاً أقل في الإدارة، ووقتاً أطول في القيام بالأشياء التي تستمتع بها أو التي تكون أكثر فائدة لعملك.

ورغم ذلك، عندما تفكر في الذكاء الاصطناعي بشكل عام قد يبدو الأمر مربكاً، إلى أن تقوم بتجربة ChatGPT أو Bard، أو أي خيارات كبيرة أخرى من شأنها تغيير قواعد اللعبة التقنية في حياتك.

وتأكد أنه للانضمام إلى عالم الذكاء الاصطناعي أنت لا تحتاج إلى منزل مليء بالروبوتات.

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