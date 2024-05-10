أبل تعتذر بعد ردود فعل غاضبة على إعلانات الآيباد

وقال نائب رئيس قسم الاتصالات التسويقية في أبل تور ميهرن، يوم الخميس، إن الشركة ”أخطأت الهدف“ من خلال الفيديو، وذلك في بيان كان أول من أدلى به لموقع آد إي. وأضافت أبل أنها لن تبث الإعلان على التلفاز، كما قالت النشرة الإعلانية أنها كانت تخطط للقيام بذلك. وقال ميهرن: ”الإبداع هو جوهرنا في أبل، ومن المهم للغاية بالنسبة لنا تصميم منتجات تمكّن المبدعين في جميع أنحاء العالم“.

وأضاف: ”هدفنا هو الاحتفاء دائماً بالطرق العديدة التي يعبّر بها المستخدمون عن أنفسهم ويبثون الحياة في أفكارهم من خلال آيباد.. قد أخطأنا الهدف من هذا الفيديو، ونحن آسفون“.

وقارن كريستوفر سليفين، المدير الإبداعي لوكالة التسويق إنكلينغ كالتشر، إعلان الآيباد الجديد بشكل غير موفق مع حملة أبل الشهيرة التي أخرجها ريدلي سكوت بعنوان ”1984“ لحاسوب ماكنتوش الأصلي، والتي وضعت أبل في صورة محررة لعالم بائس أحادي اللون. قال سليفين: ”إعلان أبل الجديد عن الآيباد هو في الأساس تحولهم إلى الشيء الذي قالوا إنهم يريدون تدميره في إعلان 1984“.

من جانبه، اتهم الممثل هيو غرانت شركة أبل بـ” تدمير التجربة الإنسانية من خلال وادي السيليكون“ على قناة X. ومع ذلك، قال ريتشارد إكسون، مؤسس وكالة التسويق Joint: ”السؤال الأهم هو: هل يؤدي الإعلان وظيفته؟ إنه لا يُنسى ومميز، وأعلم الآن أن جهاز الآيباد الجديد يحتوي على المزيد من المزايا ولكنه أرق من أي وقت مضى".

وقد أجرت منصة Zappi لرؤى المستهلكين بحثًا للمستهلكين حول الإعلان أشار إلى أن فكرة المكبس الهيدروليكي الذي يسحق الفن كانت مثيرة للانقسام. وقالت إن الإعلان كان أداؤه أقل من المعايير القياسية في المشاعر المرغوبة عادةً مثل السعادة والضحك، وأداؤه كان أكثر مما يجب في المشاعر السلبية التقليدية بما في ذلك الصدمة والارتباك، مع احتمال أن يكون لدى المستهلكين الأكبر سنًا استجابة سلبية أكثر من المستهلكين الأصغر سنًا.

قالت ناتالي كيلي، كبيرة مسؤولي التسويق في Zappi: ”هل إعلان أبل للآيباد عمل عبقري أم علامة من علامات العصر البائس؟ يعتمد الأمر حقًا على عمرك. قيمة الصدمة هي قوة هذا الإعلان، وهو إعلان مثير للجدل من حيث التصميم، لذا فإن حقيقة أن الناس يتحدثون عنه أصلاً هي مكسب".