الذكاء الاصطناعي يقود سيدة للانفصال عن زوجها

استخدم ملايين البشر برنامج الدردشة الروبوتي القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT منذ إطلاقه لأغراض عديدة ومختلفة، فمن الطلاب الذين يحاولون كتابة مقالاتهم، إلى إنشاء الأغاني وحتى الرسائل والشكاوى ، كان الناس يحاولون اختبار حدود الأداة.

ومؤخرا، استخدمت امرأة من جنوب لندن برنامج الدردشة الروبوتي لغرض مختلف تمامًا وهو تقرير ما إذا كانت ستنهي زواجها أم لا، وكانت سارة على علاقة برجل التقت به عبر الإنترنت لمدة 6 أشهر وقررت أن تسأل ChatGPT عما إذا كان ينبغي لها أن تطلق زوجها أم لا.

ويعد chatbot، الذي أنشأته شركة OpenAI، نموذجا لغويا كبيرا تم تدريبه على كمية هائلة من البيانات النصية، وهو يعتمد على نموذج سابق يسمى GPT-3. ويمكن أن يستجيب الروبوت لمجموعة كبيرة من الأسئلة أثناء تقليد أساليب التحدث البشرية، ويمكنه إنشاء نص يشبه الإنسان بشكل مخيف، ويمكنه محاكاة الحوار والإجابة عن أسئلة المستخدمين.

لهذا السبب قررت سارة البالغة من العمر 37 عامًا، والتي تعمل في قطاع التكنولوجيا، السماح للتطبيق بإبلاغ قرارها بشأن إنهاء زواجها الذي دام 5 سنوات، وبدأت علاقة سارة بعد أن التقت برجل على أحد مواقع المواعدة، وبعد مشاحنات مستمرة مع زوجها وقضايا أخرى في زواجهما، قررت أنها بحاجة إما إلى إصلاح المشكلات أو إنهاء زواجها الذي دام 5 سنوات.

وانتهى بها الأمر إلى مطالبة الذكاء الاصطناعي بإنشاء نهاية "خيالية" للقضية ومعرفة ما هي النتيجة الأفضل، ولكن، تركها الرد "مصدومة".