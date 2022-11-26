"ناسا" تكشف عن لقطات مذهلة للقمر خلال مروره أمام الشمس‎‎

وكانت الظاهرة الضوئية عبارة عن كسوف للشمس لم يكن مرئيًا إلا في الفضاء واستمر لعدة ساعات، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويراقب القمر الاصطناعي انبعاثات الطاقة الشمسية التي تعمل كعلامات تحذير من التوهجات الشمسية، والتي يمكن أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي على الأرض، والتقط خيوطًا تنفجر في الطرف الشمالي الغربي بالقرب من القطب بمجرد اختفاء القمر.

وتساعد عمليات رصد الانبعاثات الشمسية في الكشف المبكر عن التوهجات الشمسية، والانبعاث الكتلي الإكليلي، والظواهر الأخرى التي تؤثر على بيئة الفضاء الأرضي.