"ناسا" تكشف عن لقطات مذهلة للقمر خلال مروره أمام الشمس
رصد قمر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أفضل لقطات خسوف للشمس عندما تحرك القمر أمامها وغمر السطح المشتعل بصورة ظلية داكنة.
والتقط القمر الاصطناعي GOES الذي يراقب الشمس عبر أداة تصوير الأشعة فوق البنفسجية الشمسيةSUVI (Solar Ultraviolet Imager) العرض الكوني أثناء مراقبة الغلاف الجوي الخارجي الحار للشمس.
وكانت الظاهرة الضوئية عبارة عن كسوف للشمس لم يكن مرئيًا إلا في الفضاء واستمر لعدة ساعات، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويراقب القمر الاصطناعي انبعاثات الطاقة الشمسية التي تعمل كعلامات تحذير من التوهجات الشمسية، والتي يمكن أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي على الأرض، والتقط خيوطًا تنفجر في الطرف الشمالي الغربي بالقرب من القطب بمجرد اختفاء القمر.
وتساعد عمليات رصد الانبعاثات الشمسية في الكشف المبكر عن التوهجات الشمسية، والانبعاث الكتلي الإكليلي، والظواهر الأخرى التي تؤثر على بيئة الفضاء الأرضي.
ويأتي الإنذار المبكر الذي تم إعطاؤه عندما تلاحظ أداة التصوير SUVI ثورانًا شمسيًا قبل 15 ساعة على الأقل من وصول الانبعاث الكتلي الإكليلي المرتبط إلى الأرض.
ويعرف الانبعاث الكتلي الإكليلي CMEs بأنه عمليات طرد كبيرة للبلازما والمجالات المغناطيسية من هالة الشمس.
وقالت وكالة "ناسا" للفضاء إن القمر كان على بعد 242 740 ميلًا من الأرض خلال هذا الحدث القمري الذي استمر حوالي 90 دقيقة، وكان مرئيًا للعين المجردة أينما كانت السماء صافية في العديد من المناطق.