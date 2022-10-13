أول سائح فضاء في العالم يحجز رحلة إلى القمر بعمر 82 عاما

حجز أول سائح فضائي في العالم، كان دفع 20 مليون دولار مقابل رحلة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2001، أخيرا، رحلة خاصة إلى القمر على متن المركبة الفضائية "سبيس إكس"، لكن الرحلة الأولى من نوعها قد تستغرق 5 سنوات لتنطلق.

وسيخوض السائح الفضائي دينيس تيتو، البالغ 82 عامًا، مع زوجته أكيكي البالغة 57 عامًا، خلال الرحلة التي لم يكشف عن سعرها، تجربة السفر نحو القمر لمدة أسبوع، وهو ما من شأنه أن يجعل الزوجين على بعد 125 ميلًا من الجانب البعيد من القمر.

ووقع الزوجان عقدًا مع شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في أغسطس 2021، يتضمن خيار رحلة في غضون 5 سنوات من الآن نظرًا لوجود الكثير من الاختبارات والتطوير قبل مركبة "ستار شيب" التي لم تحلق بعد في الفضاء أو حتى المدار.

ومع ذلك، يأتي هذا الإعلان في اليوم ذاته الذي قامت فيه شركة "سبيس إكس" بتثبيت المركبة الفضائية العملاقة فوق مفتاح الإطلاق Super Heavy للمرة الأولى منذ أكثر من 6 أشهر.