أول سائح فضاء في العالم يحجز رحلة إلى القمر بعمر 82 عاما
حجز أول سائح فضائي في العالم، كان دفع 20 مليون دولار مقابل رحلة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2001، أخيرا، رحلة خاصة إلى القمر على متن المركبة الفضائية "سبيس إكس"، لكن الرحلة الأولى من نوعها قد تستغرق 5 سنوات لتنطلق.
وسيخوض السائح الفضائي دينيس تيتو، البالغ 82 عامًا، مع زوجته أكيكي البالغة 57 عامًا، خلال الرحلة التي لم يكشف عن سعرها، تجربة السفر نحو القمر لمدة أسبوع، وهو ما من شأنه أن يجعل الزوجين على بعد 125 ميلًا من الجانب البعيد من القمر.
ووقع الزوجان عقدًا مع شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في أغسطس 2021، يتضمن خيار رحلة في غضون 5 سنوات من الآن نظرًا لوجود الكثير من الاختبارات والتطوير قبل مركبة "ستار شيب" التي لم تحلق بعد في الفضاء أو حتى المدار.
ومع ذلك، يأتي هذا الإعلان في اليوم ذاته الذي قامت فيه شركة "سبيس إكس" بتثبيت المركبة الفضائية العملاقة فوق مفتاح الإطلاق Super Heavy للمرة الأولى منذ أكثر من 6 أشهر.
وكان قطب الموضة الياباني يوساكو مايزاوا أعلن في عام 2018 أنه سيشتري رحلة طيران كاملة حتى يتمكن من اصطحاب 8 آخرين أو نحو ذلك معه.
ومع ذلك، يعد تيتو رائدًا في السياحة الفضائية لقيامه برحلة إلى محطة الفضاء الدولية قبل 11عامًا - لكنه فعل ذلك مع روسيا وليس وكالة ناسا.
وعارضت وكالة الفضاء الأمريكية أي تجول مدني حول المختبر المداري، لذا توجه تيتو إلى وكالة الفضاء الروسية التي احتاجت إلى النقود وأخذته في العرض.
واضطر تيتو إلى الخضوع لبرنامج تدريبي شاق لإعداد جسده لتحمل ظروف السفر القاسية إلى الفضاء.
ولكن كان هناك خلاف حول ما إذا كان ينبغي السماح للسائح بالذهاب إلى محطة الفضاء.
وحاولت وكالة "ناسا" منع الرحلة، وأصرت على أن وجود تيتو قد يُعرّض عمل طاقم محطة الفضاء الدولية للخطر.
لكن الروس قالوا إن تيتو، مهندس الصواريخ السابق، تلقى ما يعادل تدريب رائد فضاء محترف.
وفي الـ28 من أبريل 2001، انطلق تيتو على متن صاروخ سويوز.
ويدرك تيتو أنه يمكنه السفر على متن برنامج سياحي فضاء قيد التشغيل حاليًا ، مثل "بلو أوريجن" لمالكها جيف بيزوس، لكن تيتو غير مهتم برحلة قصيرة مدتها 10 دقائق إلى الفضاء شبه المداري.
وقال تيتو في مقابلة هذا الأسبوع مع وكالة "أسوشيتد برس": "علينا أن نحافظ على صحتنا لسنوات عديدة حيث سيستغرق الأمر سبيس إكس لإكمال هذه المركبة".
وأضاف: "ربما أجلس على كرسي هزاز، ولا أقوم بأي تمرين جيد، لولا هذه المهمة".
وكان تيتو مهندسًا للملاحة الجوية والفضاء، وعمل في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في الستينيات، قبل أن يؤسس شركة إدارة الاستثمار Wilshire Associates في عام 1972 وباعها قبل عامين.