تطبيقات تضفي مظهرا بسيطا على الهاتف الذكي تقلل من استخدامه

يوفر أندرويد، نظام التشغيل الأكثر شهرة في العالم للأجهزة المحمولة، العديد من خيارات التخصيص، ورغم ذلك فإن هنالك العديد من تطبيقات الطرف الثالث التي تساعد المستخدم على تعديل الجوانب المختلفة للجهاز المحمول.

ونظرًا لأن الهواتف تستهلك جزءًا كبيرًا من وقتك كل يوم، فقد ترغب في جعلها أقل تشتيتًا للانتباه، وهذا هو المكان الذي يأتي فيه دور ما يعرف بتطبيقات المشغلات البسيطة التي توفر سهولة الوصول إلى المعلومات والتطبيقات المفضلة.

وتساعد هذه المشغلات على تقليل استخدام الهاتف، ونظرًا لأن متجر "غوغل بلاي" مليء بالعديد من التطبيقات، إلا أن متخصصين قدموا قائمة منتقاة بعناية من التطبيقات البسيطة التي يمكن تنزيلها.

LessPhone

على عكس المشغلات العادية، التي تسمح للمستخدمين بإنشاء شاشات رئيسية متعددة، يحتوي LessPhone على شاشة رئيسية واحدة يمكن من خلالها الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة.

وفي الأعلى، تحصل على أداة تعرض الوقت والتاريخ بالإضافة إلى البطارية المتبقية، بينما يمكن المستخدم إضافة تطبيقاتك الأكثر استخدامًا إلى الشاشة الرئيسية، وهنا لا يوجد درج للتطبيقات، مما يعني أنه لا يمكنك ببساطة البحث وفتح أي تطبيقات أخرى بخلاف تلك الموجودة على الشاشة الرئيسية.