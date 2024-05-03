تطبيقات تضفي مظهرا بسيطا على الهاتف الذكي تقلل من استخدامه
باتت الهواتف الذكية، جزءا رئيسيا من حياة الكثيرين، وجعلتهم رهائن هذه الأجهزة، بسبب استحواذها على أوقات المستخدمين، ففي كثير من الأحيان يلاحظ تصفح الأشخاص لوسائل التواصل الاجتماعي بلا توقف، فيما تستخدم الهواتف لمجرد الشعور بالملل.
وبسبب إدمان استخدام الهواتف الذكية، جرى البحث عن وسائل عدة من شأنها تقليل الاستخدام خصوصا في أوقات الفراغ، ومن بين هذه الوسائل هناك مشغلات تمنح الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد مظهرا وإحساسا بسيطا يساهم في الابتعاد عن الهواتف.
يوفر أندرويد، نظام التشغيل الأكثر شهرة في العالم للأجهزة المحمولة، العديد من خيارات التخصيص، ورغم ذلك فإن هنالك العديد من تطبيقات الطرف الثالث التي تساعد المستخدم على تعديل الجوانب المختلفة للجهاز المحمول.
ونظرًا لأن الهواتف تستهلك جزءًا كبيرًا من وقتك كل يوم، فقد ترغب في جعلها أقل تشتيتًا للانتباه، وهذا هو المكان الذي يأتي فيه دور ما يعرف بتطبيقات المشغلات البسيطة التي توفر سهولة الوصول إلى المعلومات والتطبيقات المفضلة.
وتساعد هذه المشغلات على تقليل استخدام الهاتف، ونظرًا لأن متجر "غوغل بلاي" مليء بالعديد من التطبيقات، إلا أن متخصصين قدموا قائمة منتقاة بعناية من التطبيقات البسيطة التي يمكن تنزيلها.
LessPhone
على عكس المشغلات العادية، التي تسمح للمستخدمين بإنشاء شاشات رئيسية متعددة، يحتوي LessPhone على شاشة رئيسية واحدة يمكن من خلالها الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة.
وفي الأعلى، تحصل على أداة تعرض الوقت والتاريخ بالإضافة إلى البطارية المتبقية، بينما يمكن المستخدم إضافة تطبيقاتك الأكثر استخدامًا إلى الشاشة الرئيسية، وهنا لا يوجد درج للتطبيقات، مما يعني أنه لا يمكنك ببساطة البحث وفتح أي تطبيقات أخرى بخلاف تلك الموجودة على الشاشة الرئيسية.
ويتيح الإصدار المجاني من التطبيق إضافة ما يصل إلى أربع تطبيقات إلى شاشتك الرئيسية، لكن الإصدار المدفوع يزيد الحد الأقصى إلى ثمانية، ويتيح أيضًا الوضع المظلم، وإذا كنت تبحث عن مشغل يمنعك من استخدام هاتفك وترغب في التخلص من السموم الرقمية، فإن LessPhone هو واحد من أفضل الطرق للقيام بذلك.
Minimal Productivity Launcher
هذا التطبيق مجاني يتميز بشاشة رئيسية صغيرة ولكنه يتيح لك فتح أي تطبيق تريده، وعلى الشاشة الرئيسية، تحصل على مجموعة من الأدوات مثل التاريخ والوقت والسنة واليوم.
ويمكن التطبيق، المستخدم إضافة تطبيقاتك المفضلة إلى الشاشة الرئيسية عن طريق التمرير لليمين لفتح درج التطبيقات، والضغط لفترة طويلة على أي تطبيق والنقر على خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية".
ويتيح هذا المشغل أيضًا الاختيار من بين مجموعة من السمات الملونة في حالة مملة من أنظمة الألوان المعتادة بالأبيض والأسود.
وافتراضيًا، لا يعرض Minimal Productivity Launcher أيقونات التطبيقات، ولكن يمكن جعلها مرئية، وحتى تغيير حزمة الأيقونات من إعدادات التطبيق.
Olaucnher
هذا مشغل بسيط آخر تم تصميمه ليجعل المستخدم يقضي وقتًا أقل على الهاتف، وعلى غرار LessPhone، فهو يحتوي على شاشة رئيسية واحدة مع أداة الساعة والتقويم في الأعلى وقائمة بالتطبيقات المفضلة لديك في الأسفل.
وسيؤدي التمرير لأسفل من أي جزء من الشاشة إلى تشغيل شريط الإشعارات، بينما يؤدي التمرير لأعلى إلى فتح درج التطبيقات.
وعلى عكس برامج الإطلاق الأخرى التي تحتاج فيها إلى كتابة اسم التطبيق والنقر على الأيقونة لفتحه، يفتح Olauncher التطبيق تلقائيًا أثناء كتابة اسمه، مما يجعل العملية برمتها أكثر سلاسة.
ويمكن للمستخدم، أيضًا تغيير عدد التطبيقات على الشاشة الرئيسية من خلال التوجه إلى إعدادات التطبيق، وهو ما يمكن القيام به عن طريق الضغط لفترة طويلة على أي جزء من الشاشة.
وبحال كان المستخدم يشعر بالملل من الخلفية السوداء، فهناك خيار يغير خلفية الشاشة كل يوم، وبشكل عام، يعد هذا واحدًا من أفضل مشغلات أندرويد البسيطة ذات النهج العملي.