ماذا يحدث لحساباتك على فيسبوك وإنستغرام بعد وفاتك؟

الموت حقيقة مزعجة لا يرغب أحد بمواجهتها.. لكن هل فكرت يومًا أن ميراثك في هذا الزمن لم يعد ماديًّا فقط؟، بل أصبح رقميًّا أيضًا!

تضمن الوصايا عادة تسوية شؤونك الجسدية والدنيوية، لكن ماذا يحدث لحساباتك في واتساب والبريد الإلكتروني وإنستغرام وفيسبوك والشبكات الاجتماعية الأخرى بعد وفاتك؟

تقول الدكتورة "إميلي فان دير ناجل" من جامعة "موناش" لصيحفة "الغارديان" إنه يجب على الأشخاص قضاء بعض الوقت في التخطيط لكيفية إدارة حساباتهم على الإنترنت بعد وفاتهم.

وتضيف "يجب على الجميع نسخ بياناتهم. ففي حال كانت هناك معلومات أو ملفات أو صور تود الاحتفاظ بها لعائلتك أو أصدقائك أو لسجلاتك الخاصة بعد الوفاة، فمن الأفضل لك الاحتفاظ بها على ملف خاص لِيسهل الوصول إليها.