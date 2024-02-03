كشفت دراسة لشركة OpenAI مبتكِرة نموذج "شات جي بي تي" عن مخاوف من احتمال إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في صنع الأسلحة البيولوجية، وفق موقع ديلي ميل.

وهدفت الدراسة إلى تقييم ما إذا كان الإصدار الأحدث من برنامج الدردشة الآلي، GPT-4، يعزّز بشكل كبير الدقة والاكتمال في تخطيط سيناريوهات التهديد البيولوجي.

وخلافًا للتحذيرات السابقة من المشرّعين والعلماء، تشير أبحاث OpenAI إلى أنه رغم أن GPT-4 قد يوفر زيادة هامشية في الدقة، إلا أن التأثير ليس كبيرًا بما يكفي ليشكّل تهديدًا مباشرًا.

وشملت الدراسة 100 مشارك بشري، من بينهم 50 خبيرًا في علم الأحياء يحملون درجة الدكتوراه، و50 طالبًا جامعيًّا لديهم معرفة أساسية في علم الأحياء.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين فرعيتين: إحداهما تعتمد على عمليات البحث على الإنترنت، والأخرى تستخدم ChatGPT-4، بالإضافة إلى الإنترنت.