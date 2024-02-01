بدأت من السجون.. التكنولوجيا الشفافة تعود بقوة إلى حياتنا

التكنولوجيا الشفافة تعود بقوة

انطلقت فكرة اعتماد البلاستيك الشفاف في التكنولوجيا من مكان غير متوقع، وهو السجون، ففي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تم إدخال المنتجات البلاستيكية الشفافة مثل أجهزة التلفزيون والراديو إلى بيئات السجون.

وجعلت الأغلفة البلاستيكية الشفافة من الصعب على النزلاء إخفاء المواد المهربة داخل الأجهزة، ما جعلها حلًّا عمليًّا في هذه الأماكن شديدة المراقبة.

وسرعان ما تحررت فكرة الإلكترونيات الشفافة من جذورها الأمنية، ودخلت سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، وكان هذا مدفوعًا بمزيج من التحولات الثقافية والتكنولوجية.

والآن، بدأت اتجاهات التكنولوجيا الشفافة التي تذكرنا بجهاز "iMac G3" الشهير، تعود بقوة كما كان الحال مع موضة عام 2000.

ففي الآونة الأخيرة، فاجأت العديد من الشركات المستهلكين بأجهزة شفافة، أصبحت متاحة للشراء في المتاجر، وتاليًا قائمة بأبرز هذه الأدوات التقنية الشفافة التي تكتسب زخمًا حاليًّا: