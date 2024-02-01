بدأت من السجون.. التكنولوجيا الشفافة تعود بقوة إلى حياتنا
مرّ أكثر من عقدين من الزمن على ظهور الأدوات التقنية الشفافة التي شملت الكمبيوترات، والهواتف، والآلات الحاسبة وغيرها، ويبدو أن هذه الموضة بدأت تعود مجددًا، إذ تعمل علامات تجارية عدة على تمييز نفسها عن طريق تقديم منتجات شفافة.
التكنولوجيا الشفافة تعود بقوة
انطلقت فكرة اعتماد البلاستيك الشفاف في التكنولوجيا من مكان غير متوقع، وهو السجون، ففي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تم إدخال المنتجات البلاستيكية الشفافة مثل أجهزة التلفزيون والراديو إلى بيئات السجون.
وجعلت الأغلفة البلاستيكية الشفافة من الصعب على النزلاء إخفاء المواد المهربة داخل الأجهزة، ما جعلها حلًّا عمليًّا في هذه الأماكن شديدة المراقبة.
وسرعان ما تحررت فكرة الإلكترونيات الشفافة من جذورها الأمنية، ودخلت سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، وكان هذا مدفوعًا بمزيج من التحولات الثقافية والتكنولوجية.
والآن، بدأت اتجاهات التكنولوجيا الشفافة التي تذكرنا بجهاز "iMac G3" الشهير، تعود بقوة كما كان الحال مع موضة عام 2000.
ففي الآونة الأخيرة، فاجأت العديد من الشركات المستهلكين بأجهزة شفافة، أصبحت متاحة للشراء في المتاجر، وتاليًا قائمة بأبرز هذه الأدوات التقنية الشفافة التي تكتسب زخمًا حاليًّا:
تلفزيون شفاف
يتميز تلفزيون "إل جي" Signature OLED، بشاشة مسطحة شفافة تعطيه مظهرًا غير مرئي تقريبًا عند إيقاف تشغيله، يشبه لوح الزجاج.
ورغم أن تاريخ الإصدار لم يتضح بعد، إلا أنه يمكن أن يأتي بقياس 77 بوصة، ولا يحتاج إلى تثبيته على الحائط.
ويمكن عند الحاجة رفع غشاء أسود بالضغط على زر واحد لحجب ما يوجد خلف التلفزيون لمشاهدة فيلمٍ ما ليلًا.
وقالت "إل جي"، إنها ستشحن التلفزيون هذا العام، لكنها لم تؤكد سعره الذي من المتوقع أن يصل إلى عدة آلاف من الدولارات.
تلفزيون سامسونغ مايكرو إل إي دي
عرضت سامسونغ شاشة "مايكرو إل إي دي" الخاصة بها في معرض "CES 24"، لكنها لا تزال مجرد نموذج أولي.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة للجمهور لرؤية هذه التكنولوجيا المبتكرة.
وحدة ألعاب محمولة
تتميز وحدة الألعاب المحمولة "أنالوغ بوكيت"، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، بمظهر شفاف وتأتي بألوان مختلفة.
وتشمل هذه الألوان الشفافة النقية، والدخانية، والأحمر، والأزرق، والبرتقالي، والأخضر، والأرجواني، وستكون متاحة بكميات محدودة.
صندوق موسيقى شفاف
طرحت "إل جي" صندوق الموسيقى الشفاف، وهو أعجوبة تقنية مزودة بأنابيب مفرغة وشاشة OLED شفافة قابلة للتعديل بحُرية.
وتم الكشف عن صندوق الموسيقى هذا، وهو جزء من أجهزة قسم "إل جي لاب" التجريبية، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2024، وهو أكبر معرض تقني بالعالم، يقام في لاس فيغاس.
سماعات الواقع الافتراضي الشفافة
كما كشفت بلاي ستيشن أيضًا عن سماعة الواقع الافتراضي الشفافة "PSVR2"، ومع ذلك، فهي لا تزال نموذجًا أوليًّا يسمح برؤية الهيكل الداخلي للجهاز.