جاك دورسي ينافس إيلون ماسك.. فهل يتغلب "بلوسكاي" على "تويتر"؟

أطلق جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة "تويتر" تطبيقه الجديد "بلوسكاي" الذي ينافس به منصته السابقة التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك.

ويحمل "بلوسكاي" العديد من أوجه التشابه مع "تويتر"، وبات يستقطب بعض الشخصيات البارزة، على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أنه بدأ بنظام الدعوات.

وانطلق "بلوسكاي" كمشروع جانبي على "تويتر" في عام 2019 وتم الإعلان عنه كنهج جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى.

وفي عام 2022 انفصل مشروع "بلوسكاي" وتم تأسيسه كمنصة قائمة بذاتها بعيدًا عن "تويتر"، الذي عانى تلك الفترة من فوضى عارمة بعد استحواذ ماسك عليه وسلوكياته التي اتخذها ضد الموظفين والمستخدمين.