الخاتم الذكي.. كيف يعمل وما مستقبله؟
تأتي الخواتم الذكية في الوقت الحالي بمجموعة متنوعة من الأساليب والوظائف، تُمكّنها من أداء كل ما تستطيع ساعتك الذكية فعله وأكثر، وهو ما يجعلها محور التكنولوجيا القابلة للارتداء في المستقبل.
الخواتم الذكية هي أكثر من مجرد إكسسوارات أنيقة ترتديها بإصبعك، لأنها أصبحت أيضًا أداة مصغرة رائعة لتتبع الصحة، وتحتوي على قدر مذهل من الوظائف. ولكن كيف تعمل هذه الأجهزة المدمجة لتتمكّن من تقديم ميزات الساعة الذكية، وجهاز تتبع اللياقة البدنية، ولكن فقط جزء صغير من الحجم؟ لذلك سنُلقي نظرة على الأجزاء التي تجعل الخاتم الذكي يعمل، وتحوّله من قطعة مجوهرات بسيطة إلى أداة مهمة لصحتك.
مكونات الخاتم الذكي
توجد مجموعة من أجهزة الاستشعار الصغيرة جدًّا في قلب الخواتم الذكية. وتجمع هذه الدوائر والمكوّنات المصغرة ثروة من البيانات حول جسمك والبيئة المحيطة بك. وستجد نفس المستشعرات هذه موجودة في الساعة الذكية، ولكن غالبًا ما يتم استخدام إصدارات أصغر في الخواتم.
ومثل التقنيات الأخرى، يمكن أن تكون هذه المستشعرات أكثر تقدمًا وأكثر دقة من نظيراتها الأقدم والأكبر حجمًا. ويمكن أيضًا أن تكون أكثر راحة عند ارتدائها، ما يجعلها أفضل جهاز لتتبع النوم.
وفيما يلي بعض أجهزة الاستشعار التي يمكنك العثور عليها في خاتم ذكي نموذجي، مع الإشارة إلى أن نوع أجهزة الاستشعار وعددها سيختلف وفقًا للميزات المحددة للخاتم. وهذه قائمة أساسية من الأجهزة التي ستجدها في معظم الخواتم الذكية.
مستشعر التخطيط الضوئي: يسلط هذا المستشعر ضوءًا قويًّا عادة لونه أخضر على جلدك لقياس تغيرات تدفق الدم، ما يسمح للخاتم بتتبع معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم.
مقياس التسارع: يتتبع حركتك، ويحسب الخطوات، والمسافة المقطوعة، ويُقدّر حرق السعرات الحرارية.
الجيروسكوب: يعمل جنبًا إلى جنب مع مقياس التسارع لاكتشاف الحركة بشكل أكثر دقة، وتعزيز تتبع النشاط.
مستشعر النشاط الكهربائي: يقيس إنتاج العرق، مما يوفر نظرة ثاقبة لمستوى التوتر والحالة العاطفية لديك.
مستشعر تشبع الأكسجين المحيطي: يقوم بتقدير كمية الأكسجين المحمولة في خلايا الدم الحمراء.
مستشعر الحرارة: يتتبع التغيّرات في درجة حرارة الجسم.
تفسير بيانات المستشعرات
البيانات التي جُمعَت ليست جيدة في حد ذاتها، وهنا يأتي دور المعالج الدقيق. ويُفسر هذا الدماغ الصغير للخاتم الذكي قراءات المستشعر، ويترجمها إلى معلومات ذات معنى. كما إنه يوفر إدارة ذكية للطاقة لبطارية الخاتم، ويمكنه تشغيل ميزات إضافية، مثل: محرّك ردود الفعل اللمسية الذي قد تجده في بعض الطرازات، الذي يسمح للخاتم بالاهتزاز على إصبعك.
طرق الإتصال بالهاتف
لن تكون الخواتم ذكية دون وسيلة للتواصل. وهنا يأتي دور التقنيات اللاسلكية. وأكثر أنواع الاتصال شيوعًا التي تسمح للخاتم بالاقتران بهاتفك هي تقنية بلوتوث، حيث يتم عبرها نقل البيانات كي تتمكن من الوصول إليها، وتُلقي الإشعارات وحتى التحكم في بعض ميزات هاتفك.
كذلك، جُهّزت بعض الخواتم بتقنية NFC قصيرة المدى، التي يمكنها توفير العديد من الميزات المفيدة للغاية في بعض نماذج الخواتم الذكية، بما في ذلك النقر للدفع والتحكم في الوصول الرقمي. فوجود خاتم يحلّ محل بطاقات الائتمان والمفاتيح وكلمات المرور أمر مريح للغاية.
التواصل والتفاعل
التواصل والتفاعل مع الخاتم الذكي هو المكان الذي تختلف فيه الأشياء عن الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء، مثل الساعة الذكية، التي تحتوي على شاشة. ورغم أنك قد تجد مصابيح LED للإشارات البصرية، وردود الفعل اللمسية للتفاعل الحسي، وحتى التحكم باللمس على طول الجسم الخارجي للخاتم، فإن الهاتف الذكي الجيد يعدّ شرطًا للحصول على أفضل تجربة. فالتطبيق هو الواجهة الأساسية للخواتم الذكية، ما يسمح بعرض البيانات الصحية التفصيلية، وتحديد الأهداف، وتكوين أشياء مثل الإشعارات من خلال اللمس وجميع الإعدادات اللازمة لتشغيل الخاتم.
البطاريات والشحن
يتم تشغيل الحلقات الذكية بنفس نوع البطارية التي يستخدمها هاتفك أو الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء، ولكن تم تصغيرها. ويعتمد عمر البطارية على الطراز وكيفية استخدامك للخاتم. فسيؤدي الاتصال الدائم والمراقبة الصحية المستمرة إلى استنزاف البطارية أكثر من القيام بأي منهما بشكل متقطع. وبما أنه ليس لديها شاشة، يمكن لبطارية الخواتم الذكية أن تدوم لفترة أطول قليلاً من ساعة ذكية. من الناحية المثالية، ستستمر بطارية الخاتم لعدة أيام أو حتى أكثر من أسبوع، وعادةً ما تقوم بشحنها باستخدام لوحة لاسلكية أو عبر منفذ شحن.
مستقبل الخواتم الذكية
لا تزال تكنولوجيا الخواتم الذكية في مرحلة التطور، إلا أن إمكانيات مثيرة تلوح في الأفق. فقد نشهد بعض التحسينات للميزات الحالية إلى جانب ميزات جديدة. لذلك ليس من المستبعد أن نرى في المستقبل خواتم ذكية تتبع نومك وضغط دمك بشكل أفضل، وحتى مراقبة مستويات السكر في الدم.
ونظرًا لأنها توفر عادةً ملاءمة أفضل من الساعة وتتمتع باتصال كامل على طول الجانب الداخلي، يمكن أن تكون الخواتم الذكية أكثر دقة من الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء. ومن المرجح أيضًا أن يتم تجهيز الخواتم الذكية بأدوات تحكم أكثر تعقيدًا وعناصر تحكم في المنزل الذكي.