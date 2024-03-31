الخاتم الذكي.. كيف يعمل وما مستقبله؟

مكونات الخاتم الذكي

توجد مجموعة من أجهزة الاستشعار الصغيرة جدًّا في قلب الخواتم الذكية. وتجمع هذه الدوائر والمكوّنات المصغرة ثروة من البيانات حول جسمك والبيئة المحيطة بك. وستجد نفس المستشعرات هذه موجودة في الساعة الذكية، ولكن غالبًا ما يتم استخدام إصدارات أصغر في الخواتم.

ومثل التقنيات الأخرى، يمكن أن تكون هذه المستشعرات أكثر تقدمًا وأكثر دقة من نظيراتها الأقدم والأكبر حجمًا. ويمكن أيضًا أن تكون أكثر راحة عند ارتدائها، ما يجعلها أفضل جهاز لتتبع النوم.

وفيما يلي بعض أجهزة الاستشعار التي يمكنك العثور عليها في خاتم ذكي نموذجي، مع الإشارة إلى أن نوع أجهزة الاستشعار وعددها سيختلف وفقًا للميزات المحددة للخاتم. وهذه قائمة أساسية من الأجهزة التي ستجدها في معظم الخواتم الذكية.

مستشعر التخطيط الضوئي: يسلط هذا المستشعر ضوءًا قويًّا عادة لونه أخضر على جلدك لقياس تغيرات تدفق الدم، ما يسمح للخاتم بتتبع معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم.

مقياس التسارع: يتتبع حركتك، ويحسب الخطوات، والمسافة المقطوعة، ويُقدّر حرق السعرات الحرارية.

الجيروسكوب: يعمل جنبًا إلى جنب مع مقياس التسارع لاكتشاف الحركة بشكل أكثر دقة، وتعزيز تتبع النشاط.

مستشعر النشاط الكهربائي: يقيس إنتاج العرق، مما يوفر نظرة ثاقبة لمستوى التوتر والحالة العاطفية لديك.

مستشعر تشبع الأكسجين المحيطي: يقوم بتقدير كمية الأكسجين المحمولة في خلايا الدم الحمراء.

مستشعر الحرارة: يتتبع التغيّرات في درجة حرارة الجسم.