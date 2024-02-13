بعد الساعات والسماعات.. الأقراط الذكية ثورة في عالم الابتكارات (صور)
قبل بضع سنوات، فتحت الأجهزة القابلة للارتداء عالمًا من الإمكانيات؛ فأصبحت سماعات الرأس اللاسلكية والساعات الذكية وأساور القياس شائعة جدًا، لأنها تتيح للأفراد فرصة مريحة للتفاعل مع التكنولوجيا.
وبعد الكشف عن تصنيع خواتم ذكية، جاء من يفكر في الخطوة التالية، وهي الأقراط الذكية.
القرط الجديد هو عبارة عن جهاز طوره طلاب من جامعة واشنطن أطلقوا عليه اسم "القرط الحراري"، وأكدوا أنه قادر على تقديم كشف أكثر دقة لدرجة حرارة الجسم من الساعات الذكية.
كيف يعمل القرط الذكي؟
أثبتت الساعات الذكية وسماعات الرأس اللاسلكية عشق الأفراد لهذا النوع من الأجهزة، هذا ما شجع الشركات المصنعة لها على إضافة المزيد من التحسينات والميزات والخصائص الأكثر دقة، من خلال تطوير أجهزة الاستشعار والخوارزميات.
يقول مبتكرو القرط الجديد إن هذا الجهاز الصغير قادر على قراءة درجة حرارة الجسم بشكل مستمر من خلال شحمة الأذن.
فعند ملامسته للجلد، يقيس حرارة الجسم، ويراقب الجزء المعلق درجة الحرارة البيئية المحيطة لإحالة البيانات وإرسال قراءة كاملة ودقيقة إلى الجهاز الأم.
ويؤكد مبتكرو الجهاز الذكي أن قياس درجة حرارة الجسم في القرط بدت أكثر دقة من الساعات، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.
ولجعل القرط أكثر مواكبة للموضة، قال مبتكروه إن تزيين الجزء المعلق منه بالأحجار الكريمة أو الألماس أمر ممكن؛ إذ لا يؤثر على طريقة عمله أو دقة نتائجه".