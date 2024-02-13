بعد الساعات والسماعات.. الأقراط الذكية ثورة في عالم الابتكارات (صور)

قبل بضع سنوات، فتحت الأجهزة القابلة للارتداء عالمًا من الإمكانيات؛ فأصبحت سماعات الرأس اللاسلكية والساعات الذكية وأساور القياس شائعة جدًا، لأنها تتيح للأفراد فرصة مريحة للتفاعل مع التكنولوجيا.

وبعد الكشف عن تصنيع خواتم ذكية، جاء من يفكر في الخطوة التالية، وهي الأقراط الذكية.

القرط الجديد هو عبارة عن جهاز طوره طلاب من جامعة واشنطن أطلقوا عليه اسم "القرط الحراري"، وأكدوا أنه قادر على تقديم كشف أكثر دقة لدرجة حرارة الجسم من الساعات الذكية.