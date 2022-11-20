أبل تطرح وضعا جديدا يوفر طاقة بطارية ساعاتها الذكية‎‎

أصدرت شركة أبل تحديثا جديدا لنظام التشغيل watchOS 9 الخاص بساعتها الذكية "أبل ووتش" Apple Watch، يجلب وضعا حقيقيا لتوفير الطاقة لإطالة عمر بطارية الساعة عند الحاجة.

ويمكن تفعيل وضع حفظ الطاقة على الساعة الذكية من أبل يدويا من خلال مركز التحكم أو قائمة الإعدادات، حسب ما أورده موقع "جي إس إم أرينا" التقني.

ويدفع الوضع الجديد المستخدم إلى شحن بطارية ساعته عندما يتبقى في نسبة شحن البطارية 10% فقط. ويتم إيقاف تشغيل وضع حفظ الطاقة الجديد تلقائيًا بمجرد وصول نسبة شحن البطارية إلى 80%.

ويوقف وضع حفظ البطارية الميزات الأكثر تطلبًا للطاقة مثل ميزة "التشغيل دائماً" وإشعارات معدل ضربات القلب وتتبع عدم انتظام ضربات القلب ومعدل ضربات القلب وقياسات الأكسجين في الدم، إضافة إلى وقف تذكيرات التمرين.

ومن المثير للاهتمام، أنه في حال لم يكن هناك هاتف أيفون متصل بالساعة الذكية القريبة، فسيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi والاتصالات الخلوية.

ويعمل وضع توفير الطاقة أيضاً على تعطيل المكالمات والإخطارات الواردة. وبالتأكيد، إذا كان المستخدم بحاجة إلى تطبيق معين يتطلب بيانات أو اتصال إنترنت لاسلكي، فسيقوم النظام بإعادة تمكين ذلك.

وإذا بقيت الساعة ضمن نطاق اتصال الهاتف، فسوف تؤجل الإشعارات وسيتم تسليمها كل ساعة.

بالطبع، سيتم أيضًا تقليل الأداء العام للساعة في الوضع الجديد الموفر للبطارية، لذلك لن يشعر المستخدم بالرسوم المتحركة والتنقل ككل بسلاسة.