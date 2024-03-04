ويمكن أن تؤثر أداة "موريس 2" الخبيثة على مساعدي البريد الإلكتروني المدعومين بالذكاء الاصطناعي لإستخراج البيانات، وحتى إزالة الإجراءات الأمنية لروبوتات الدردشة الشهيرة باستخدام المطالبات ذاتية التكرار، والتنقل بسهولة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي دون أن يتم اكتشافه.

كما يمكنها الانتشار وإصابة نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة، مثل ChatGPT وGemini، وسرقة بيانات منها مثل معلومات بطاقة الائتمان ورسائل البريد الإلكتروني وحتى إرسال رسائل غير مرغوب فيها ونشر البرامج الضارة باستخدام طرق مختلفة.

وتأخذ أداة "موريس 2" التهديدات السيبرانية إلى منحى جديد. فعلى عكس البرامج الضارة التقليدية، يستفيد برنامج "موريس 2" من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية للتسلل خلسة إلى مساعدي الذكاء الاصطناعي واستخراج المعلومات الحساسة، بما في ذلك تفاصيل بطاقة الائتمان.

ومن خلال تقنيات مبتكرة مثل المطالبات ذاتية التكرار، يمكن لـ "موريس 2" الانتشار عبر بيئات الذكاء الاصطناعي دون أن يتم اكتشافه، ما يشكل تحديًا هائلًا لتدابير أمن البيانات.

اتخاذ تدابير استباقية

وأحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في "موريس 2" هو قدرته على استغلال نقاط الضعف في مساعدي البريد الإلكتروني الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، فمن خلال اختراق هذه الأنظمة، يمكن لـ "موريس 2" التعامل مع الصور والمطالبات النصية لإجبار مساعدي البريد الإلكتروني على نشر رسائل البريد الإلكتروني العشوائية، ونشر البرامج الضارة، وتعريض بيانات المستخدم للخطر.

ومن خلال تقنيات التشفير المتطورة، تقوم هذه الأداة بتضمين مطالبات ضارة داخل صور تبدو غير مؤذية، متجاوزة بروتوكولات الأمان وتسهيل الانتشار السريع للمحتوى الضار.

وتثير أداة "موريس 2" المخاوف بشأن خصوصية بيانات المستخدم وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعد الورقة البحثية التي تتناول بالتفصيل قدرات "موريس 2" بمثابة دعوة للاستيقاظ لأصحاب المصلحة في جميع الصناعات، مع التركيز على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويؤكد ذلك أهمية الجهود التعاونية في مواجهة التحديات الناشئة في أمن الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحوار بين الباحثين ومحترفي الصناعة وواضعي السياسات.

من جانبها، رفضت شركة غوغل التعليق على الأداة الخبيثة الجديدة ، لكنَّ متحدثًا باسم OpenAI قال، إنهم يعملون على جعل أنظمتهم أكثر أمانًا.