جائزة بـ 5 ملايين دولار لحلول الحوسبة الكمومية التي تفيد المجتمع

في محاولة لتسريع التطبيق العملي للحوسبة الكمومية من أجل الصالح المجتمعي، كشفت Google ومؤسسة XPrize عن مسابقة يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار، تهدف إلى تعزيز تطوير حلول العالم الحقيقي التي تستفيد من الحوسبة الكمومية، وتحقيق التقدم نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبحسب تقرير نشره موقع techxplore، فإن الحوسبة الكمومية، المرتكزة على مبادئ فيزياء الكم، تحمل وعدًا بتنفيذ حسابات سريعة لمشاكل محددة تتحدى أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

الميزة الكمية

تشير هذه المنافسة إلى جهد لتوسيع نطاق التطبيقات؛ إذ يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية أن تتفوق في الأداء على نظيراتها الكلاسيكية.

ويمثل السعي لتسخير تكنولوجيا الكم ثورة صناعية معاصرة، تنتقل من الأجهزة التي تستغل الفيزياء الكلاسيكية إلى تلك التي تستغل خصائص ميكانيكا الكم. وقد كرس العلماء عقودًا لإطلاق تقنيات جديدة من خلال استغلال هذه الخصائص الكمومية.

ورغم الإمكانات التي يتم الترويج لها كثيرًا لتقنيات الكم لإحداث ثورة في الحياة اليومية، فإن الحاجة إلى البحث بنشاط عن تطبيقات عملية من خلال مبادرات محفزة مثل هذه المنافسة قد لا تقل أهمية.

ويكمن أحد العوائق الكبيرة التي تعيق تقدم الحوسبة الكمومية في الحاجة إلى برمجيات - مدعومة بخوارزميات كمومية - لإظهار التفوق على الحوسبة الكلاسيكية، وهي ظاهرة يشار إليها عادة باسم "الميزة الكمية".

وعلى عكس الحوسبة الكلاسيكية، التي تعتمد على البتات الثنائية التي تمثل المعلومات كواحد أو أصفار، فإن الحوسبة الكمومية تستفيد من الكيوبتات القادرة على الوجود في تراكب من كلتا الحالتين في وقت واحد.

وتتيح هذه الخاصية الفريدة لأجهزة الكمبيوتر الكمومية أداء عدد لا يحصى من المهام الحسابية في وقت واحد؛ ما يعد بمزايا حسابية كبيرة مقارنة بالأنظمة الكلاسيكية.