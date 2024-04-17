يتعلق بـ"الكتابة" تحديث على واتساب يثير غضب المستخدمين

فيما يخطط تطبيق واتساب لتقديم العديد من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتفاعله، ومن المتوقع أن يتم طرحها قريبًا، إلا أن صحيفة بريطانية كشفت عن تحديث جديد يتعلق بالكتابة أثار استياء مستخدمين كثر ومن المنتظر أن يطلقه التطبيق قريباً.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أجرت واتساب تحديثا جديدا يجعل الشخص المتصل بالإنترنت يظهر بحرف كبير "O" (متصل)، وعندما يكتب، فهو يظهر حرف "T" فقط، فيما كان التطبيق يظهر سابقا عبارة "Typing" أو "Online".