هل ترغب بالتحدث مع برنامج الدردشة الآلي الجديد في واتساب؟ إليك الطريقة

قامت شركة ميتا بتوفير ميزات "Meta AI" لمجموعة تطبيقاتها منذ العام الماضي، كما أعلنت أيضًا أنها ستوفر هذه الميزة لمستخدمي واتساب في بلدان معينة.

وعلى وجه التحديد، فإن "Meta AI" هو نموذج ذكاء اصطناعي مخصص، تم تطويره بواسطة ميتا ويستخدم في فيسبوك ماسينجر. وظهر "Meta AI" على الأجهزة أيضًا في تطبيق رسائل واتساب في الآونة الأخيرة، حيث يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال التطبيق والدردشة معه بطريقة سهلة تشبه حديثك مع أي شخص آخر.

تفعيل "Meta AI" في واتساب

قبل أن تتمكن من التحدث مع "Meta AI"، يجب تفعيله في تطبيق واتساب. وإليك الطريقة.

في أسفل يمين الشاشة الرئيسة في واتساب، فوق علامة المجلد الذي يحتوي علامة "+"، يجب أن ترى شعار واتساب AI إلمشار إليه برمز دائرة زرقاء إذا كان متاحًا في بلدك.

اضغط على هذا الشعار، ثم اضغط على "قبول" شروط وأحكام ميتا. وبمجرد قبول شروط ميتا، ستتمكن من الوصول إلى "Meta AI" مثل أي دردشة أخرى في واتساب، وسترى الحديث بينك وبين روبوت الدردشة مثل محادثاتك الأخرى.