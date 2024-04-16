هل ترغب بالتحدث مع برنامج الدردشة الآلي الجديد في واتساب؟ إليك الطريقة
قامت شركة ميتا بتوفير ميزات "Meta AI" لمجموعة تطبيقاتها منذ العام الماضي، كما أعلنت أيضًا أنها ستوفر هذه الميزة لمستخدمي واتساب في بلدان معينة.
وعلى وجه التحديد، فإن "Meta AI" هو نموذج ذكاء اصطناعي مخصص، تم تطويره بواسطة ميتا ويستخدم في فيسبوك ماسينجر. وظهر "Meta AI" على الأجهزة أيضًا في تطبيق رسائل واتساب في الآونة الأخيرة، حيث يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال التطبيق والدردشة معه بطريقة سهلة تشبه حديثك مع أي شخص آخر.
تفعيل "Meta AI" في واتساب
قبل أن تتمكن من التحدث مع "Meta AI"، يجب تفعيله في تطبيق واتساب. وإليك الطريقة.
في أسفل يمين الشاشة الرئيسة في واتساب، فوق علامة المجلد الذي يحتوي علامة "+"، يجب أن ترى شعار واتساب AI إلمشار إليه برمز دائرة زرقاء إذا كان متاحًا في بلدك.
اضغط على هذا الشعار، ثم اضغط على "قبول" شروط وأحكام ميتا. وبمجرد قبول شروط ميتا، ستتمكن من الوصول إلى "Meta AI" مثل أي دردشة أخرى في واتساب، وسترى الحديث بينك وبين روبوت الدردشة مثل محادثاتك الأخرى.
كيفية الدردشة مع "Meta AI"
هناك عدة طرق مختلفة للوصول إلى "Meta AI" على واتساب. أسهل طريقة هي فتح التطبيق والنقر على زر "Meta AI" مباشرة أعلى أيقونة الدردشة في الزاوية اليمنى السفلية. سينقلك هذا إلى دردشة Meta AI.
والطريقة الأخرى هي الوصول إليه من خلال شريط البحث. ومع ذلك، يتم طرح هذا الخيار حاليًا لعدد محدود من المستخدمين. بالطبع، يمكنك دائمًا تثبيت دردشة "Meta AI" لتظهر في أعلى صفحة المحادثة الخاصة بك للوصول إليها بسرعة.
ماذا يمكن لـ "Meta AI" القيام به؟
يمكنك أن تطلب من "Meta AI" إنشاء صور وترجمة النصوص، ويمكنك أيضًا استخدامه ببساطة للبحث في الويب والحصول على الوصفات، ووضع خطط للعطلات، والمزيد.
ومثل روبوتات الدردشة الآخرين، لن يقوم "Meta AI" بأي شيء سيئ من أجلك، بالتالي لن يقوم بإنشاء صور أو ردود في موضوعات حساسة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة، حتى أدنى ذِكر لمثل هذه الأشياء على "Chat GPT" يؤدي إلى توقف المحادثة.