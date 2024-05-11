5 نصائح لزيادة عمر بطارية آيفون

هل تشعر أن بطارية هاتف آيفون الخاصة بك تفرغ بسرعة كبيرة، أو أن عمر البطارية هو دومًا أقل من 90%، قد يكون هذا بسبب عدم اهتمامك بجهازك بالشكل المناسب، إلا أنه يمكنك تحسين عمر بطارية هاتفك والحفاظ على صحتها عبر خطوات بسيطة. ولمساعدتك على زيادة عمر البطارية إلى الحد الأقصى، سنقدم لك خمس نصائح تهدف لتحقيق أقصى استفادة من بطارية جهاز آيفون الخاص بك.

أولا.. حافظ على تحديث الجهاز، يعد الحفاظ على تحديث جهاز آيفون الخاص بك بأحدث إصدار من iOS أمرًا مهمًا للغاية. ولا توفر التحديثات ميزات فحسب، بل توفر أيضًا إصلاحات مهمة غالبًا ما تؤثر على عمر البطارية. فمن خلال التحديث، يمكنك تحسين عمر البطارية وكفاءة الجهاز بشكل عام.