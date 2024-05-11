5 نصائح لزيادة عمر بطارية آيفون
هل تشعر أن بطارية هاتف آيفون الخاصة بك تفرغ بسرعة كبيرة، أو أن عمر البطارية هو دومًا أقل من 90%، قد يكون هذا بسبب عدم اهتمامك بجهازك بالشكل المناسب، إلا أنه يمكنك تحسين عمر بطارية هاتفك والحفاظ على صحتها عبر خطوات بسيطة. ولمساعدتك على زيادة عمر البطارية إلى الحد الأقصى، سنقدم لك خمس نصائح تهدف لتحقيق أقصى استفادة من بطارية جهاز آيفون الخاص بك.
أولا.. حافظ على تحديث الجهاز، يعد الحفاظ على تحديث جهاز آيفون الخاص بك بأحدث إصدار من iOS أمرًا مهمًا للغاية. ولا توفر التحديثات ميزات فحسب، بل توفر أيضًا إصلاحات مهمة غالبًا ما تؤثر على عمر البطارية. فمن خلال التحديث، يمكنك تحسين عمر البطارية وكفاءة الجهاز بشكل عام.
ثانيا.. حافظ على برودة الهاتف، صممت أبل جهاز آيفون ليعمل بشكل أفضل ضمن نطاق درجة حرارة مثالية. ووفقًا لعملاق التكنولوجيا، تعمل أجهزة آيفون الخاصة بها بشكل جيد في درجات حرارة تتراوح بين 16 درجة و32 درجة مئوية، ولا تعمل بشكل جيد في درجات الحرارة القصوى. لذلك، فإن تعريض جهازك لدرجات حرارة عالية تزيد على 35 درجة مئوية يمكن أن يتسبب بتلف دائم لسعة البطارية؛ ما يؤدي إلى تقصير عمرها الافتراضي وتقليل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن. وعلى نقيض ذلك، قد يؤدي استخدام هاتفك في بيئات شديدة البرودة إلى تقليل عمر البطارية مؤقتًا، لكن الأداء سيعود إلى طبيعته بمجرد استقرار درجة الحرارة. لذا، فإن إبقاء جهاز آيفون الخاص بك ضمن نطاق درجة الحرارة المثالي يساعد في الحفاظ على صحة البطارية المثالية.
ثالثا.. قم بإزالة الحافظة أثناء الشحن، يمكن لبعض حافظات هواتف آيفون أن تحبس الحرارة أثناء الشحن؛ ما قد يؤثر سلبًا على صحة البطارية. فإذا لاحظت أن جهازك يصبح ساخنًا أثناء الشحن، قم بإزالته من الحافظة. وسيؤدي القيام بذلك إلى تبديد الحرارة بشكل أكثر كفاءة؛ ما يحافظ على صحة البطارية وطول عمرها.
رابعا.. شحن الهاتف إلى النصف عندما لا تستخدمه، عند تخزين جهاز آيفون الخاص بك لفترة طويلة، خلال الإجازة أو عندما تحتاج إلى هاتف احتياطي، تأكد من أن البطارية مشحونة بنسبة 50% تقريبًا قبل إيقاف شحنها. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تقوم بتخزين جهاز آيفون الخاص بك لأكثر من ستة أشهر، قم بإعادة شحن البطارية إلى 50% كل ستة أشهر. فتخزين الجهاز ببطارية مشحونة بالكامل أو فارغة تمامًا يؤدي إلى الإضرار بعمره وإلى حالات التفريغ العميق. بالإضافة إلى ذلك، قم بتخزين الجهاز في بيئة باردة وجافة بدرجة حرارة أقل من 32 درجة مئوية.
خامسا.. تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، قدمت أبل وضع الطاقة المنخفضة مع نظام التشغيل iOS 9 . وتساعد هذه الميزة على توفير عمر البطارية وتحسين الأداء عن طريق تقليل سطوع الشاشة وتقليل الرسوم المتحركة وتعطيل تحديث التطبيقات التي تعمل بالخلفية مؤقتًا. ويمكن تنشيط وضع الطاقة المنخفضة عندما تصل نسبة شحن البطارية إلى 20% ومرة أخرى عند 10%. وبدلاً من ذلك، يمكنك تمكين وضع الطاقة المنخفضة يدويًا من خلال إعدادات البطارية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه عند تمكين وضع الطاقة المنخفضة، يتم تعطيل بعض العمليات في الخلفية، مثل جلب البريد ومزامنة iCloud للحفاظ على طاقة البطارية.