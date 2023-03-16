تقنية لطباعة الأجهزة الطبية وإصلاحها في الأعضاء الحية

طوَّر باحثون من جامعة "لانكاستر" البريطانية، تقنية غير مسبوقة للطباعة الليزرية ثلاثية الأبعاد لزراعة أو إصلاح الأجهزة الطبية داخل الجسم، أثناء العمليات الجراحية.

واستخدم الباحثون تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لمواد بوليمرية موصلة كهربائيًّا، لطباعة أجهزة إلكترونية مرنة في الأعضاء الحية مباشرة.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "أدفانسد ماتيريال تيكنولوجيز" العلمية، إلى أن التقنية لا تزال في المراحل الأولى من إثبات فاعليتها، ولكنها قابلة للتطوير بهدف طباعة زرعات خاصة بالمريض يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة؛ مثل مراقبة الصحة المباشرة ومعالجة الصرع والألم.

وقال الدكتور جون هاردي، المشارك في الدراسة: "تغير التقنية من صناعة الأجهزة الإلكترونية ثلاثية الأبعاد بتطبيقاتها المختلفة، متضمنة الاتصالات والعرض والمستشعرات"؛ وفقا لموقع فيز دوت أورغ.

وتسمح التقنية بإصلاح الأجهزة المزروعة داخل الجسم من خلال عملية شبيهة بالجراحة العينية والسنية الليزرية؛ ما قد يحول عمليات جراحية معقدة في المستقبل إلى عمليات بسيطة وآمنة وأقل تكلفة.