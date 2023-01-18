تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في عالم الاتصالات

ويمكن للتقنية الجديدة، أن تسرع من تطور البنية التحتية اللازمة لشبكات الاتصال فائقة السرعة، فضلا عن تزويد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية حول العالم بوصول إلى الإنترنت.

وقارن الباحثون هوائيات مصممة لإرسال إشارات ميلليمترية مطبوعة بطابعات ثلاثية الأبعاد، مع أداء الهوائيات التقليدية فيما يخص تردد إشارات الراديو المنقولة.

وتفوقت الأجهزة المطبوعة في جميع النواحي، من سرعة نقل الإشارات إلى دقتها وانخفاض تكلفة طباعة أجهزة الإرسال نظرا لاستخدام موارد أقل تكلفة.

ونظرا لأن الهوائيات المستخدمة في شبكات الاتصالات التقليدية بطيئة ومرتفعة التكلفة، فإنها تؤخر تطور شبكات الاتصالات وتسريعها، بسبب صعوبة بناء بنية تحتية جديدة.