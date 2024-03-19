إنفيديا تكشف عن شريحتها الرائدة للذكاء الاصطناعي

كشف جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، النقاب عن شريحة الذكاء الاصطناعي الرائدة الجديدة (بلاك ويل بي 200) في بداية مؤتمرها السنوي للمطورين، الإثنين.

ويساعد إعلان إنفيديا عن الشريحة الجديدة وغيرها من البرمجيات، خلال المؤتمر، في تحديد ما إذا كان بإمكان الشركة الحفاظ على مكانتها المهيمنة في إنتاج وبيع الشرائح التي غذّت الهوس بالذكاء الاصطناعي العام الماضي.

وتهيمن إنفيديا على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات، إذ استحوذت على نحو 80% من الحصة العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وقال هوانغ، الذي كان يرتدي سترته الجلدية السوداء المميزة، بعد صعوده على المسرح، في إشارة إلى تنامي شهرة شركته: "آمل أن تدركوا أن هذا ليس حفلاً موسيقياً".