مؤشرات "وول ستريت" تغلق على انخفاض قبيل تقرير أرباح "إنفيديا"

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، الثلاثاء، وسجل المؤشر "ناسداك المجمع" أكبر انخفاض من بين المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت".

يأتي ذلك مع تعثر شركة صناعة الرقائق "إنفيديا" قبيل إصدار تقرير أرباحها الذي ينتظره الكثير من المستثمرين وفق وكالة "رويترز".

وبحسب البيانات الأولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 32.23 نقطة أو 0.64% ليغلق عند 4973.34 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" 160.47 نقطة أو 1.02% إلى 15615.19 نقطة، فيما نزل المؤشر "داو جونز الصناعي" 91.60 نقطة أو 0.14% إلى 38536.39 نقطة.