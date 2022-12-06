البدء ببناء أكبر تلسكوب في العالم لرصد الكائنات الفضائية

بدأت أعمال البناء في مشروع أكبر تلسكوب في العالم، بجنوب أفريقيا، بمشاركة أستراليا، حيث أطلق عليه تلسكوب "مصفوفة الكيلومتر المربع" Square Kilometre Array telescope (SKA).

وجرى اختيار موقع محمية مترامية الأطراف في كارنارفون نظرا لبعدها، حيث توفر التلال درعا إضافيا ضد التداخل اللاسلكي، لتكون بمثابة القاعدة الأفريقية الرئيسية لمئات الهوائيات.

وصممت الأطباق لتكون متصلة ببعضها البعض لتشكيل تلسكوب واحد عملاق، ومع إدخال تحسينات جديدة، من المتوقع أن يظهر للنور بحلول عام 2030، وسيكون قادرا على إظهار صور تتسم بمزيد من الوضوح والدقة.