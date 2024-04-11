من حجم الشاشة إلى المعالج والذاكرة.. دليلك لشراء جهاز لوحي

الحجم المناسب

نظرًا لأن الأجهزة اللوحية تأتي متنوعة الأحجام، وغالبًا ما تكون أكبر من الفئة الأكثر تقييدًا مثل الهواتف الذكية، فإن حجم الشاشة يعد عاملاً حاسماً مهمًا.

فإذا كنت تبحث عن جهاز لوحي للألعاب، فمن الأفضل أن تختار جهازًا أصغر قليلاً، بينما إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي لإنشاء المحتوى في المقام الأول، فإننا نقترح جهازًا لوحيًا بشاشة أكبر.

لإعطائك فكرة أفضل عن تنوع حجم العرض المتوفر، هنالك على سبيل المثال، يحتوي جهاز Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج على شاشة ضخمة بحجم 14.6 بوصة، وهي بقياس شاشة الكمبيوتر المحمول.

وعلى الطرف الآخر، يوجد جهاز iPad mini بشاشته مقاس 8.3 بوصة.