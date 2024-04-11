من حجم الشاشة إلى المعالج والذاكرة.. دليلك لشراء جهاز لوحي
تعمل الأجهزة اللوحية كحل وسط بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية؛ ما يجعلها أجهزة ممتازة للإنتاجية أثناء التنقل، كما توفر مساحة أكبر للعمل مقارنة بالهواتف الذكية.
وبالمقارنة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فإن الأجهزة اللوحية غالبًا ما تدوم بطارياتها لعدة ساعات أطول.
ومع وجود العديد من الخيارات في السوق، إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار لمساعدتك في الحصول على أفضل صفقة ممكنة.
الحجم المناسب
نظرًا لأن الأجهزة اللوحية تأتي متنوعة الأحجام، وغالبًا ما تكون أكبر من الفئة الأكثر تقييدًا مثل الهواتف الذكية، فإن حجم الشاشة يعد عاملاً حاسماً مهمًا.
فإذا كنت تبحث عن جهاز لوحي للألعاب، فمن الأفضل أن تختار جهازًا أصغر قليلاً، بينما إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي لإنشاء المحتوى في المقام الأول، فإننا نقترح جهازًا لوحيًا بشاشة أكبر.
لإعطائك فكرة أفضل عن تنوع حجم العرض المتوفر، هنالك على سبيل المثال، يحتوي جهاز Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج على شاشة ضخمة بحجم 14.6 بوصة، وهي بقياس شاشة الكمبيوتر المحمول.
وعلى الطرف الآخر، يوجد جهاز iPad mini بشاشته مقاس 8.3 بوصة.
تقنية العرض
تأتي معظم الأجهزة اللوحية مزودة بشاشة IPS LCD، بينما تقدم بعض الأجهزة المتطورة شاشات OLED أكثر إثارة للإعجاب، مع تباين أفضل ودقة ألوان أعلى ومستويات سطوع أعلى.
والأجهزة اللوحية المزودة بشاشات IPS LCD ليست بالضرورة سيئة، لكن نظيراتها من OLED عادةً ما توفر تجربة أفضل بكثير، رغم أنها أعلى سعرًا.
وبغض النظر عن تقنية العرض، من المهم أيضًا مراعاة أمور أخرى مثل دقة الشاشة ومعدل التحديث والسطوع. ونظرًا لأن الجهاز اللوحي كبير نسبياً، فقد تنخفض دقة الشاشة بشكل أكبر، خاصة عند المشاهدة عن قرب. وبالمثل، يعد معدل التحديث جانبًا مهمًا للاعبين؛ لأنه سيجعل الألعاب تبدو أكثر سلاسة.
وأخيرًا، ما يضمن الحصول على مستوى أكبر من ذروة السطوع أن يوفر الجهاز اللوحي تجربة مشاهدة مماثلة في كل ظروف الإضاءة تقريبًا، وهو عامل مهم إذا كنت تسافر كثيرًا.
قوة المعالج
إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي لاستهلاك المحتوى في المقام الأول، فأنت لا تحتاج حقًا إلى جهاز مزود بشريحة متطورة.
ومع ذلك، إذا كنت من محبي الألعاب، فإن الحصول على جهاز لوحي مزود بمعالج قوي أمر منطقي للغاية. وتأكد أيضًا من أن لديه ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كافية تبلغ 4 جيجابايت على الأقل، ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت على الأقل؛ حتى يتمكن الجهاز من التعامل مع المهام اليومية العادية.
وأخيرًا، تأكد من حصولك على جهاز لوحي يعمل بأحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد.
كما من المهم الإشارة إلى أن وجود منفذ لإضافة ذاكرة خارجية يعتبر أيضًا من الأمور المفيدة لزيادة مساحة التخزين، والقيام بعمليات النسخ الاحتياطي.
ميزات الاتصال
إذا كنت شخصًا يتنقل دائمًا، فمن الضروري الحصول على جهاز لوحي مزود باتصال خلوي. يوجد عدد لا بأس به من الأجهزة اللوحية التي تدعم تقنية 4G، كما تدعم بعض الأجهزة اللوحية أيضًا أحدث شبكة 5G.
فإذا كنت تبحث عن جهاز لوحي للاستخدام طويل الأمد، فنوصيك باستخدام جهاز لوحي يدعم تقنية 5G، وربما مزود باتصال Wi-Fi 6 على الأقل.