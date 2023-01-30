تطوير روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يصنع 20 مشروبا متنوعا‎‎

طورت شركتان تقنيتان في كوريا الجنوبية روبوت "باريستا" (عامل تحضير قهوة ومشروبات) يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للروبوت عمل كل شيء تقريبا في تلك المهنة من تحضير 20 مشروبا متنوعا، بما في ذلك القهوة حسب الطلب، إضافة لمهام إدارية وأمنية أخرى.

ويطلق مصطلح باريستا (Barista) على وظيفة الشخص المسؤول عن الضيافة والاستقبال وتقديم المشروبات الساخنة والباردة على طاولة الحانة المتواجدة في المطاعم أو المقاهي أو المنتجعات السياحية.