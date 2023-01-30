تطوير روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يصنع 20 مشروبا متنوعا
طورت شركتان تقنيتان في كوريا الجنوبية روبوت "باريستا" (عامل تحضير قهوة ومشروبات) يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ويمكن للروبوت عمل كل شيء تقريبا في تلك المهنة من تحضير 20 مشروبا متنوعا، بما في ذلك القهوة حسب الطلب، إضافة لمهام إدارية وأمنية أخرى.
ويطلق مصطلح باريستا (Barista) على وظيفة الشخص المسؤول عن الضيافة والاستقبال وتقديم المشروبات الساخنة والباردة على طاولة الحانة المتواجدة في المطاعم أو المقاهي أو المنتجعات السياحية.
وجاء المنتج، الذي أطلق عليه اسم "ايه اي باريستا روبوت"، نتيجة تعاون بين شركتين تقنيتين في كوريا الجنوبية هما "إس كي تيليكوم" العملاقة للاتصالات وشركة "دوسان روبوتيكس" الرائدة في تصنيع الروبوتات.
وتمكن الذراع الآلية الروبوت "باريستا" من القيام بعدة حركات مركبة، من بينها سكب المشروبات ورسم وجه القهوة بطريقة دقيقة، بالإضافة إلي إغلاق أغطية الأكواب قبل التقديم.
والأهم من ذلك، تم تصميم الروبوت لزيادة الكفاءة التشغيلية لمحلات القهوة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل حالة المبيعات حسب القائمة/ الفرع، واستهلاك المواد الخام، وحالة المعدات في الوقت الفعلي وإعلام أصحاب المتاجر عبر تنبيهات تطبيقات الأجهزة المحمولة.
كما يمكن تزويد الروبوت بكاميرات مراقبة لضمان مستوى عالٍ من الأمن للمتاجر غير المأهولة.
والمتاجر غير المأهولة هي التي تقدم خدماتها عبر الأنظمة الذكية دون تدخل بشري، أي بدون تقسيم تجاري وتعاون بين ممارسي التجزئة مثل أدلة التسوق، والصرافين، والأمن في المتجر.
وفي هذا الإطار، يمكن للروبوت أيضا الحد من فوضى تشغيل المتاجر غير المأهولة في بعض الأحيان، وتقديم العون لأصحابها من أجل تشغيل متاجرهم بسهولة وكفاءة على مدار الساعة.