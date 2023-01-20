"أطلس".. روبوت بشري بقدرات خرافية يساعد في مواقع البناء ويقوم بمهام أخرى

الروبوت المذكور، أنتجته شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية، وهو نسخة مطورة من روبوتها السابق "أطلس" (صدر في 2013) الذي كان مصمما للقيام بمهام بحث وإنقاذ عديدة ومنوعة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة للإعلان عن الروبوت الجديد "أطلس" قدرات مذهلة للروبوت في مساعدة عامل بناء نسي أدوات خاصة بمهمته وهو أعلى سقالات بناء تزيد عن طول الروبوت 3 مرات ونصف تقريبا.