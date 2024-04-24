"أوبر للشباب".. خدمة جديدة حصرية للمراهقين في 4 دول عربية

كشفت شركة "أوبر" عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم "أوبر للشباب"، والتي تستهدف المراهقين في الإمارات والسعودية وقطر والأردن، بهدف تعزيز حرية التنقل للعائلات وتوفير الراحة للآباء والأوصياء.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عديدة، تعمل مبادرة "أوبر للشباب" على سد الفجوة الكبيرة في السوق من خلال توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

وتلبيةً لمخاوف الآباء بشأن خيارات النقل لأطفالهم، قامت "أوبر" بتطوير نظام يسمح للشباب بامتلاك حسابات "أوبر" خاصة بهم ومرتبطة بملف تعريف العائلة. وتعمل هذه الميزة على تعزيز استقلالية المراهقين وتمكن الآباء من الاطلاع والسيطرة على الأمور.

يؤكد يوسف أبو سيف، المدير العام لشركة "أوبر" السعودية، على شفافية "أوبر للشباب"، حيث تم تصميم الخدمة لتكون شفافة تمامًا وتجنب أي مفاجآت للآباء والشباب والسائقين.