أمازون تطور لعبة جديدة مقتبسة من عالم "سيد الخواتم"

أعلنت منصة ألعاب الفيديو "أمازون غايمز" أنها وقعت اتفاقية مع شركة "ميدل إيرث إنتربرايزس"، التي تملك حقوق منتجات مشتقة من سلسلة "سيد الخواتم"، لتطوير لعبة مقتبسة من السلسلة الشهيرة للكاتب جون رونالد روين تولكين، ستصدر على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم.

وقال نائب رئيس الشركة كريستوف هارتمان: "إن منح اللاعبين رؤية جديدة عن سيد الخواتم كان منذ فترة طويلة أمنية فريقنا، ونحن فخورون وممتنون لأن شركة ميدل ايرث تثق بنا في إعادة الحياة إلى هذا العالم الأيقوني".

ولا تزال هذه اللعبة المستقبلية "في المراحل الأولى من الإنتاج" لدى "أمازون غايمز"، وستكون لعبة مغامرة متعددة اللاعبين على الإنترنت تدور في عالم مفتوح، وتتناول القصص المحببة من "ذي هوبيت" و"سيد الخواتم".