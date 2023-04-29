دور السينما ترحب بقرار "أبل" و"أمازون" عرض أفلامهما في الصالات قبل إتاحتها عبر منصتيهما

حظي قرار "أبل" و"أمازون" بعرض عدد كبير من أفلامهما في دور السينما قبل إتاحتها عبر منصتيهما، بإشادة كبيرة من أصحاب صالات السينما الأمريكية.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الوطني لأصحاب دور السينما مايكل أوليري: "أعتقد أن قرارهما الذي يأتي لمصلحة القطاع السينمائي مذهل"، مضيفاً: "نحن متحمسون لرصد نتائج هذا القرار".

وخلال مهرجان سينماكون الذي أُقيم في لاس فيغاس هذا الأسبوع، كشفت استوديوهات "سوني" و"باراماونت" عن فيلمين من إنتاج شركة "أبل" ("نابوليون" و"كيلرز أوف ذي فلاور مون") سيُطرحان في دور السينما قبل أسابيع من إتاحتهما عبر "أبل +".