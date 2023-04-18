خطوة توسعية.. "أبل" تفتتح أول متجر لها في الهند

افتتحت "أبل" الثلاثاء أول متجر لها في الهند، في مؤشر على الاهتمام المتزايد لدى المجموعة الأمريكية العملاقة بهذا البلد العملاق في جنوب آسيا، الذي يمثل سوقًا رئيسة وبديلاً محتملاً عن الصين لتصنيع منتجاتها.

وشارك رئيس "أبل" شخصيًّا توم كوك في افتتاح المتجر، حيث كان يستقبل طلائع الزبائن على وقع تصفيق طاقم العمل. وفي مركز تجاري راق في العاصمة المالية بومباي، اصطف مئات المستهلكين في طوابير طويلة، بعضهم انتظر طوال الليل، للتعرف على المتجر الجديد ("أبل ستور").