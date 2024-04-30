مرسيدس تحد من وظائف أبل كار بلاي.. ما التفاصيل؟
يبدو أن شركة "مرسيدس" لن تسمح لنظام "أبل كار بلاي" بتجاوز حدوده في سياراتها، وستمنعه من التحكم بالوظائف الرئيسية.
وأعلنت شركة "أبل" منذ أكثر من سنة تطويرها الجيل التالي من "كار بلاي"؛ إذ ستمتد ميزة انعكاس الهاتف إلى ما هو أبعد من شاشة اللمس المركزية، لتشمل أيضًا شاشات إضافية مثل مجموعة المقاييس.
وأشارت "أبل" إلى رغبتها في التحكم بالوظائف الأساسية للسيارة مثل المكيف، بالإضافة إلى عداد السرعة وعداد المسافات، ولكن منذ ذلك الحين، لم يظهر نظام "أبل كار بلاي" الجديد في أي طرازات إنتاجية.
وفي العام الماضي، قالت "أبل" إن بورشه وأستون مارتن ستكونان من بين الشركات الأولى التي ستتبنى النظام الغامر الجديد، لكن لا يبدو أن مرسيدس في عجلة من أمرها لاتباع نظيراتها من السيارات الفاخرة في السماح لشركة أبل بالسيطرة على تجربة السيارة لعملائها.
رفض مرسيدس
وقال الرئيس التنفيذي لعملاقة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" إن الشركة ليس لديها أي خطط لتبني نسخة الجيل التالي من "أبل كار بلاي"، وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت "مرسيدس بنز" ستمكن أبل كار بلاي من السيطرة على جميع الشاشات داخل سياراتها، الإجابة المختصرة كانت "لا".
وبدلاً من ذلك، تروج "مرسيدس" للحاجة إلى "بنية برمجية شاملة" لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون بشكل متزايد عن تجربة تكنولوجية أفضل في سياراتهم.
وأكد أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع غوغل، المنافس الرئيس لشركة "أبل"، لتصميم ميزة ملاحية جديدة ستعتمد على خرائط "غوغل"، والفرق الرئيسي هو أن فريق "مرسيدس" الهندسي سيشارك بشكل كبير في هذه العملية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مرسيدس ستسمح للعميل باستخدام أبل كار بلاي إذا كان هذا هو ما اختار القيام به، كما سيكون لدى الشركة "أندرويد أوتو"، لذلك إذا كنت تشعر براحة أكبر تجاه التبديل ذهابًا وإيابًا بين النظامين، يمكنك القيام بذلك أيضًا.
حظر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو
وفي الوقت الذي لا يزال فيه البعض يرى قيمة في تقديم خدمات النسخ المتطابق للهاتف على شاشة السيارة، ابتعد البعض الآخر عنها.
ففي العام الماضي، اتخذت شركة جنرال موتورز خطوة مثيرة للجدل بحظر كل من "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" في تشكيلتها القادمة من السيارات الكهربائية؛ بحجة أن الشركة يمكن أن توفر تجربة برمجية أكثر شمولاً من تلك الموجودة على هاتف شخص ما في حال ربطه بالسيارة من خلال هذين النظامين.