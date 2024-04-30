مرسيدس تحد من وظائف أبل كار بلاي.. ما التفاصيل؟

وأشارت "أبل" إلى رغبتها في التحكم بالوظائف الأساسية للسيارة مثل المكيف، بالإضافة إلى عداد السرعة وعداد المسافات، ولكن منذ ذلك الحين، لم يظهر نظام "أبل كار بلاي" الجديد في أي طرازات إنتاجية.

وفي العام الماضي، قالت "أبل" إن بورشه وأستون مارتن ستكونان من بين الشركات الأولى التي ستتبنى النظام الغامر الجديد، لكن لا يبدو أن مرسيدس في عجلة من أمرها لاتباع نظيراتها من السيارات الفاخرة في السماح لشركة أبل بالسيطرة على تجربة السيارة لعملائها.

رفض مرسيدس

وقال الرئيس التنفيذي لعملاقة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" إن الشركة ليس لديها أي خطط لتبني نسخة الجيل التالي من "أبل كار بلاي"، وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت "مرسيدس بنز" ستمكن أبل كار بلاي من السيطرة على جميع الشاشات داخل سياراتها، الإجابة المختصرة كانت "لا".

وبدلاً من ذلك، تروج "مرسيدس" للحاجة إلى "بنية برمجية شاملة" لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون بشكل متزايد عن تجربة تكنولوجية أفضل في سياراتهم.