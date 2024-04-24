لمنافسة الشركات الصينية.. تسلا تعتزم إطلاق سيارات بـ"أسعار معقولة"
أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أمس الثلاثاء، أنها ستطلق "منتجات جديدة وبأسعار معقولة"، وسط منافسة شديدة مع الشركات الصينية، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".
وقالت الشركة الأمريكية إنها تعمل على تغيير خطتها لإنتاج السيارات وسط انخفاض حاد في الإيرادات في الربع الأول من عام 2024، مشيرة إلى أن المنتجات الجديدة ستطرح قبل جدولها الزمني السابق، والذي كان يتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025.
ولفتت الشركة إلى أن السيارات الكهربائية الجديدة سيتم إنتاجها على خطوط التصنيع نفسها التي يتم إنتاجها في مجموعة سياراتها الحالية، لجعل العملية أسرع.
وكانت إيرادات تسلا تراجعت بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2012. كما انخفضت عمليات تسليم سياراتها بنسبة 9%، وهو أسرع بكثير من انخفاض إنتاجها بنسبة 2%.
وقالت الشركة: "لا تزال مبيعات السيارات الكهربائية العالمية تحت الضغط".
وفي الأسابيع الأخيرة، قامت تسلا بتخفيض أسعار الطراز "S" و "X" و "Y" في الولايات المتحدة والصين، وسط حرب أسعار مع الشركات الصينية، كما تخطط لتقليل عدد موظفيها.
وكان ماسك قال إنه يمكن تصنيع سيارة كهربائية بقيمة 25,000 دولار في المستقبل القريب.