لمنافسة الشركات الصينية.. تسلا تعتزم إطلاق سيارات بـ"أسعار معقولة"

أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أمس الثلاثاء، أنها ستطلق "منتجات جديدة وبأسعار معقولة"، وسط منافسة شديدة مع الشركات الصينية، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".

وقالت الشركة الأمريكية إنها تعمل على تغيير خطتها لإنتاج السيارات وسط انخفاض حاد في الإيرادات في الربع الأول من عام 2024، مشيرة إلى أن المنتجات الجديدة ستطرح قبل جدولها الزمني السابق، والذي كان يتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025.

ولفتت الشركة إلى أن السيارات الكهربائية الجديدة سيتم إنتاجها على خطوط التصنيع نفسها التي يتم إنتاجها في مجموعة سياراتها الحالية، لجعل العملية أسرع.