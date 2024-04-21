"تسلا" تستدعي نحو 4 آلاف شاحنة "سايبر تراك" بسبب دواسة الوقود

استدعت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية ما يُقارب 4 آلاف شاحنة من طراز "سايبر تراك"؛ وذلك بسبب عيب في دواسة الوقود.

ويكمن العيب في دواسة الوقود، حيثُ إنها يمكن أن تلتصق في مكانها عند الضغط عليها؛ وهو ما قد يتسبب بتسارع السيارة دون قصد؛ ما يزيد من خطر وقوع الحوادث.

وجاء أمر الاستدعاء، بناءً على طلب الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق العامة في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN"، اليوم الأحد.

وقالت الإدارة الأمريكية، إن طلبها لاستدعاء شاحنات "سايبر تراك" الكهربائية، جاء بسبب "الصابون"، الذي يُعتبر أحد مكونات دواسة الوقود الرئيسة.