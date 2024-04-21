"تسلا" تستدعي نحو 4 آلاف شاحنة "سايبر تراك" بسبب دواسة الوقود
استدعت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية ما يُقارب 4 آلاف شاحنة من طراز "سايبر تراك"؛ وذلك بسبب عيب في دواسة الوقود.
ويكمن العيب في دواسة الوقود، حيثُ إنها يمكن أن تلتصق في مكانها عند الضغط عليها؛ وهو ما قد يتسبب بتسارع السيارة دون قصد؛ ما يزيد من خطر وقوع الحوادث.
وجاء أمر الاستدعاء، بناءً على طلب الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق العامة في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN"، اليوم الأحد.
وقالت الإدارة الأمريكية، إن طلبها لاستدعاء شاحنات "سايبر تراك" الكهربائية، جاء بسبب "الصابون"، الذي يُعتبر أحد مكونات دواسة الوقود الرئيسة.
ونقلت الشبكة عن المنظمين قولهم، إن العمال الذين قاموا بتجميع شاحنات "سايبر تراك" الكهربائية استخدموا "الصابون" بشكل غير صحيح للمساعدة في تجميع مكونات دواسة الوقود.
وشاحنة "سايبر تراك"، هي سيارة كهربائية تعمل بالبطارية من صنعِ وتطويرِ شركة "تسلا موتورز"، بحسب موقع "ويكيبيديا".
وتوفر "تسلا" 3 طرازات من شاحنة "سايبر تراك"، مع تقديرات سرعة تتراوحُ ما بين 250–500 ميل (400–800 كـم)، ووقت إقلاع يُقدَّر بـ 6.5 إلى 2.9 ثانية اعتمادًا على الطراز.
وتهدف "تسلا" من تطوير شاحنة "سايبر تراك"، إلى توفير بديلٍ للطاقة المستدامة للشاحنات، التي تعمل بالوقود الأحفوري، والتي تبلغُ قرابة 6500 شاحنة تُباع يوميًا في الولايات المتحدة.