ميزات انتظرتها بشوق في واتسآب.. تعرف إليها

مفيدة في مواقف مختلفة

تتيح مشاركة الشاشة للمستخدمين في مكالمة فيديو إمكانية عرض شاشة هاتف المستخدم.

ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في مواقف مختلفة، مثل العمل والتدريس والاجتماعات أونلاين.

لكن من المهم ملاحظة أن المعلومات المعروضة على شاشتك المشتركة، هي ما يظهر أمامك كاملاً، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، تكون مرئية للشخص الذي تشارك معه.

وللوصول إلى هذه الميزة على هواتف أبل وأندرويد، افتح تطبيق واتسآب وابدأ مكالمة فيديو. من ثم اضغط على أيقونة مشاركة الشاشة الموجودة في الأسفل، وهي على شكل هاتف مع سهم.

بعد ذلك سيطلب منك واتسآب تأكيد نيتك في مشاركة شاشتك. في حال الموافقة ستكون شاشتك الآن مرئية للمشاركين الآخرين في المكالمة. ولإيقاف مشاركة شاشتك، ارجع إلى تطبيق واتسآب وانقر على "إيقاف المشاركة".

وفي حال رغبت بمشاركة شاشة حاسوبك العامل بنظام ويندوز، أصبح بإمكانك القيام بذلك بسهولة عبر تطبيق واتسآب. وللقيام بذلك افتح التطبيق على الكمبيوتر وابدأ مكالمة فيديو. من ثم انقر على زر "مشاركة" في نافذة الاتصال واختر ما إذا كنت تريد مشاركة الشاشة بأكملها أو تطبيقا معينا.

ولإيقاف مشاركة الشاشة، ارجع إلى تطبيق واتسآب وانقر على زر "إيقاف مشاركة الشاشة". ويرجى ملاحظة أنه إذا كنت تشارك شاشتك بأكملها، فإن أي تطبيق أوملف تفتحه سيكون مرئياً للمشاركين في المكالمة. إذا اخترت مشاركة تطبيق معين فقط، فسيكون هذا التطبيق فقط مرئياً.