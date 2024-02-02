ميزات انتظرتها بشوق في واتسآب.. تعرف إليها
قدم واتسآب، المملوك لشركة "ميتا" مؤخراً، ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة شاشاتهم أثناء مكالمات الفيديو، وتتوفر على تطبيقات أندرويد وآيفون وويندوز.
وقال واتسآب إن تطبيقه يضمن حماية مشاركة الشاشة من خلال التشفير الشامل وعدم تسجيلها مطلقاً حتى بواسطة واتسآب نفسه، كما لا يمكن لأي شخص خارج المكالمة رؤية أو سماع ما تشاركه على شاشتك.
مفيدة في مواقف مختلفة
تتيح مشاركة الشاشة للمستخدمين في مكالمة فيديو إمكانية عرض شاشة هاتف المستخدم.
ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في مواقف مختلفة، مثل العمل والتدريس والاجتماعات أونلاين.
لكن من المهم ملاحظة أن المعلومات المعروضة على شاشتك المشتركة، هي ما يظهر أمامك كاملاً، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، تكون مرئية للشخص الذي تشارك معه.
وللوصول إلى هذه الميزة على هواتف أبل وأندرويد، افتح تطبيق واتسآب وابدأ مكالمة فيديو. من ثم اضغط على أيقونة مشاركة الشاشة الموجودة في الأسفل، وهي على شكل هاتف مع سهم.
بعد ذلك سيطلب منك واتسآب تأكيد نيتك في مشاركة شاشتك. في حال الموافقة ستكون شاشتك الآن مرئية للمشاركين الآخرين في المكالمة. ولإيقاف مشاركة شاشتك، ارجع إلى تطبيق واتسآب وانقر على "إيقاف المشاركة".
وفي حال رغبت بمشاركة شاشة حاسوبك العامل بنظام ويندوز، أصبح بإمكانك القيام بذلك بسهولة عبر تطبيق واتسآب. وللقيام بذلك افتح التطبيق على الكمبيوتر وابدأ مكالمة فيديو. من ثم انقر على زر "مشاركة" في نافذة الاتصال واختر ما إذا كنت تريد مشاركة الشاشة بأكملها أو تطبيقا معينا.
ولإيقاف مشاركة الشاشة، ارجع إلى تطبيق واتسآب وانقر على زر "إيقاف مشاركة الشاشة". ويرجى ملاحظة أنه إذا كنت تشارك شاشتك بأكملها، فإن أي تطبيق أوملف تفتحه سيكون مرئياً للمشاركين في المكالمة. إذا اخترت مشاركة تطبيق معين فقط، فسيكون هذا التطبيق فقط مرئياً.
مشاركة الملفات كبيرة
يتم إعداد تطبيق واتسآب لتحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم ميزة جديدة أخرى تتيح مشاركة الملفات التي يصل حجمها إلى 2 جيجابايت مع الأشخاص القريبين.
وسيحتاج المستخدمون الذين يتطلعون إلى مشاركة الملفات إلى فتح قسم "الأشخاص القريبين" على أجهزتهم؛ مما يضمن حدوث عمليات تبادل الملفات على مقربة منهم.
وأحد الجوانب الفريدة لهذه الميزة هو التشفير الشامل؛ مما يضمن بقاء الملفات المشتركة آمنة حتى عند نقلها خارج دردشة واتسآب أو في بيئة شبكة غير مألوفة. سيبدأ المستخدمون عملية المشاركة عن طريق هز أجهزتهم، وإنشاء طلب مشاركة.
وتعد هذه الإضافة الجديدة بالعديد من المزايا، بما في ذلك عمليات نقل الملفات السريعة المثالية للمواقف التي تتطلب عمليات تبادل فورية. ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير، ومن المتوقع أن تكون متاحة في تحديث التطبيق المستقبلي.