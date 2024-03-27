لماذا يتسبب كسوف الشمس بأزمة خطيرة حول العالم؟

حذّر علماء من أن الكسوف الكلي للشمس، الذي سيشهده الكون في 8 أبريل/ نيسان، سيسبب ارتفاعاً في أزمة خطيرة حول العالم، تتمثل في حوادث السيارات المميتة.

وذكر الدكتور دونالد ريدلماير أستاذ الطب بجامعة تورنتو، في تقرير له، أن الولايات المتحدة زيادة كبيرة في حوادث السيارات المميتة خلال كسوف الشمس الكلي في أمريكا الشمالية عام 2017.

وقال ريدلماير في تقريره، الذي نشرته مجلة JAMA Internal Medicine العلمية، إن "المشاكل تقع خلال الساعات القريبة من موعد حدوث الكسوف، عندما يسافر الأشخاص إلى أماكن المراقبة الخاصة بهم".

وكشفت التقديرات أن نحو 20 مليون شخص في الولايات المتحدة سافروا إلى مدن مختلفة للوصول إلى مسار الكسوف الكلي.

ونظراً لازدحام حركة المرور خلال كسوف الشمس عام 2017، أراد ريدلماير وزملاؤه، معرفة ما إذا كان الكسوف مرتبطاً بحوادث الطرق التي تهدد الحياة.

وبعد دراسة بيانات نظام الإبلاغ عن تحليل الوفيات التابع للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، مع التركيز على الأيام الثلاثة قبل وبعد حدوث الكسوف في 21 أغسطس 2017، وجدوا أن الكسوف ارتبط بزيادة قدرها 31% في الحوادث المميتة.

وبحسب الدراسة، شهدت فترة الكسوف مشاركة نحو 10 أشخاص في حوادث مميتة في الساعة.

وتباينت المخاطر بمرور الوقت، حيث ارتفعت فوق المتوسط قبل كسوف الشمس، ثم انخفضت إلى أقل من ذلك أثناء الكسوف ثم ارتفعت إلى أعلى مستوياتها، نحو 50٪ فوق المتوسط، بعد الحدث.

وقال ريدلماير: "الخلاصة التي نقترحها هي التوصية بجميع استراتيجيات السلامة القياسية، فهي فعالة بالفعل".

وتشمل هذه الإجراءات الالتزام بحدود السرعة، وتقليل عوامل التشتيت أثناء القيادة، والإشارة إلى المنعطفات وتغيير المسار، وارتداء أحزمة الأمان.