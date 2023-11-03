إيلون ماسك: يجب أن نقلق من الروبوتات الشبيهة بالبشر

رأى إيلون ماسك أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيشكّل "عصر وفرة"، لكنه حذر من أن "الروبوتات الشبيهة بالبشر" يمكن أن تلاحق الإنسان في مختلف أوجه الحياة.

وكان مالك شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" يتحدّث خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش أول قمة للذكاء الاصطناعي في العالم أُقيمت في بليتشلي بارك بالمملكة المتحدة.

وقال ماسك خلال لقاء مع سوناك في لندن: "سنصل إلى مرحلة لا يكون فيها أي عمل ضرورياً".

وأضاف أن الوظائف ستكون فقط لأولئك الذين يريدون وظيفة "ترضيهم على المستوى الشخصي".

وقال ماسك إن الذكاء الاصطناعي يشبه "الجني السحري" الذي يحقق كل الأمنيات، مذكّراً بأن الحكايات الخيالية نادراً ما تكون نهاياتها سعيدة.

وتابع أن "أحد التحديات المستقبلية يتمثل في كيفية العثور على معنى للحياة".

وأضاف: "علينا أن نكون قلقين جداً" من الروبوتات الشبيهة بالبشر التي "يمكن أن تتبع الشخص في أي مكان".

وتساءل: "ماذا سيحدث إذا حصلوا يوماً ما على تحديث لبرمجياتهم ولم يعودوا لطيفين؟".

وانتهت أمس الخميس قمة الذكاء الاصطناعي التي استمرت يومين مع موافقة الحكومات الغربية والشركات المُشارِكة على نظام جديد لاختبارات السلامة في ما يُسمّى بالجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي ("نكست جينيريشن فرونتيير أيه آي").