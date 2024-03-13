ابتكار يساعد روبوتات الدردشة على التعلم بشكل أفضل

طريقة عمل روبوت الدردشة القياسي

بات في الإمكان، تشغيل محركات لغة الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة القياسية بواسطة شبكات عصبية اصطناعية، حيث إن كل خلية عصبية في الشبكة تؤدي وظيفة رياضية تستقبل إشارات من خلايا عصبية أخرى، وتجري بعض الحسابات، وترسل إشارات عبر طبقات متعددة من الخلايا العصبية.

وفي البداية يكون تدفق المعلومات عشوائيًا إلى حد ما، ولكن من خلال التدريب، يتحسن تدفق المعلومات بين الخلايا العصبية، حيث تتكيف الشبكة مع بيانات التدريب، لكن إذا تغيرت احتياجات المستخدم لاحقًا، فمن الصعب تعديل هذا النموذج.

نهج النسيان

وحاول العلماء التحايل على هذه القيود، وقاموا بتدريب شبكة عصبية لروبوت دردشة على لغة واحدة، ثم قاموا بمحو ما كانت تعرفه من كلمات تم تخزينها في الطبقة الأولى من الشبكة العصبية، والتي تسمّى طبقة التضمين، فيما تركوا جميع الطبقات الأخرى من النموذج بدون تغيير.

وبعد مسح كلمات اللغة الأولى، أعادوا تدريب النموذج على اللغة الثانية، مما ملأ طبقة التضمين بكلمات جديدة من تلك اللغة، وبالرغم من أن النموذج يحتوي على معلومات غير متطابقة للغتين منتشرة بين الطبقات المتعددة، إلا أن إعادة التدريب نجحت، بحيث تمكن نموذج روبوت الدردشة من تعلم اللغة الجديدة ومعالجتها.

وفي حين إن طبقة التضمين تخزن معلومات خاصة بالكلمات المستخدمة في اللغة، توقع الباحثون أن المستويات الأعمق للشبكة هي التي تخزن معلومات حول المفاهيم الكامنة وراء اللغات البشرية، مما ساعد النموذج على تعلم اللغة الثانية بطريقة سريعة.

واستنتج العلماء أن روبوت الدردشة الذي ينسى بعضًا من معرفته بشكل انتقائي، يمكنه تعلم لغات جديدة بشكل أفضل، وأطلقوا على هذا المفهوم اسم "نهج النسيان".