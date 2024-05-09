"ماموث".. أكبر محطة في العالم لامتصاص الكربون من الجو

بدأت أيسلندا، الخميس، تشغيل أكبر محطة في العالم لعملية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، عبر "الالتقاط المباشر من الهواء".

وافتتحت شركة "كلايم وركس" في أيسلندا ، محطة "ماموث" التي يزيد حجمها بعشر مرات تقريبا عن المحطة التي تحمل الرقم القياسي الحالي.

ودفع تفاقم تغير المناخ والجهود غير الكافية الرامية لخفض الانبعاثات علماء الأمم المتحدة إلى تقدير أن مليارات الأطنان من الكربون لا بد من إزالتها من الغلاف الجوي سنويا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

ويجري الالتقاط المباشر من الهواء باستخدام عملية فنية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه تحت الأرض عادة.

ولدى المحطة "ماموث" القدرة على التقاط 36 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وستصبح مكتملة البناء بحلول نهاية 2024.

و"ماموث" هي المشروع التجاري الثاني للشركة، بعد المحطة "أوركا"، الموجودة في أيسلندا أيضاً، والتي تبلغ قدرتها على الالتقاط 4 آلاف طن سنوياً وكانت سابقاً الأكبر في العالم قيد التشغيل.

وعملية إزالة الكربون شديدة الاستهلاك للطاقة، لكن محطتيْ "كلايم وركس" في أيسلندا تعملان بالطاقة الحرارية الجوفية المتجددة التي تولدها المحطات الموجودة في البلاد.

ويقول منتقدو هذه التكنولوجيا إنها باهظة الثمن ويحذرون من أن التركيز على جمع ثاني أكسيد الكربون قد يثني الشركات عن خفض انبعاثاتها قدر الإمكان.

ولم تعلن "كلايم وركس" تفاصيل تكلفة عملية الالتقاط للطن الواحد في محطة "ماموث"، لكنها قالت إنها تسعى إلى خفض تكاليف هذه التكنولوجيا إلى ما بين 400 و600 دولار للطن بحلول 2030 وما بين 200 و350 دولارا للطن بحلول 2040.