رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمته في محطة الفضاء الدولية
أكّد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أول عربي سيشارك في مهمة تمتد 6 أشهر في الفضاء، اليوم الخميس، استعداده لمهمته، مشيرًا إلى أنه قد يقوم بصيام شهر رمضان رغم التحديات.
وسيصبح "النيادي" البالغ من العمر 41 عامًا، أول عربي يمضي 6 أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر، في 26 شباط/ فبراير، إلى محطة الفضاء الدولية، عبر صاروخ "فالكون 9" المصنّع من شركة "سبايس إكس".
كما أن "النيادي" سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد "هزاع المنصوري" الذي أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، في أيلول/ سبتمبر 2019.
وقال "النيادي" لصحفيين في دبي: إن "الفترة (6 أشهر) قد تبدو طويلة ولكن الجدول مزدحم"، مشيرًا إلى أنه سيُجري دراسات كثيرة، من بينها دراسات حول تأثير انعدام الجاذبية على أجسام البشر، تحضيرًا لمهمات مستقبلية".
ورغم دخولها حديثًا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال، ففي شباط/فبراير 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
وبحسب "النيادي"، فإنّ صيام شهر رمضان الذي سيبدأ خلال مهمته في الفضاء، سيشكل تحديًا من نوع آخر.
وقال: إن "محطة الفضاء الدولية تدور بشكل سريع (..) وتدور حول الأرض خلال 90 دقيقة".
وأضاف: "بمعدل يومي، هناك 16 شروقًا و16 غروبًا، وللصائم في رمضان في الفضاء ستكون هناك صعوبة متى يبدأ الصيام أو الإفطار".
وأشار رائد الفضاء الإماراتي إلى أن المحطة تستخدم توقيت غرينتش، مشيرًا: "حاليًا - إن شاء الله - سنستعد للشهر الفضيل بنية الصيام".
ويصوم المسلمون شهر رمضان من شروق الشمس حتى غروبها.
وقضى "النيادي" 20 عامًا في القوات المسلحة الإماراتية، ويحمل درجة الدكتوراة في تكنولوجيا منع تسرب البيانات.
وأوضح "النيادي" أنه "يشعر بسعادة بالغة رغم أنها مسؤولية كبيرة، ونتطلع إلى مهمة ناجحة والرجوع بفوائد عملية مرجوة من هذه المهمة".
وسيأخذ "النيادي" عدة مقتنيات شخصية معه، من بينها صور لعائلته، وبعض الألعاب الصغيرة لأولاده، وسيعيدها إليهم.
وأضاف: "سآخذ معي أيضًا بدلة رياضة الجيو جيتسو حبًا بهذه الرياضة، حيث سأحاول ممارستها مع انعدام الجاذبية".