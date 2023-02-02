رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمته في محطة الفضاء الدولية

كما أن "النيادي" سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد "هزاع المنصوري" الذي أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، في أيلول/ سبتمبر 2019.

وقال "النيادي" لصحفيين في دبي: إن "الفترة (6 أشهر) قد تبدو طويلة ولكن الجدول مزدحم"، مشيرًا إلى أنه سيُجري دراسات كثيرة، من بينها دراسات حول تأثير انعدام الجاذبية على أجسام البشر، تحضيرًا لمهمات مستقبلية".

ورغم دخولها حديثًا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال، ففي شباط/فبراير 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وبحسب "النيادي"، فإنّ صيام شهر رمضان الذي سيبدأ خلال مهمته في الفضاء، سيشكل تحديًا من نوع آخر.

وقال: إن "محطة الفضاء الدولية تدور بشكل سريع (..) وتدور حول الأرض خلال 90 دقيقة".

وأضاف: "بمعدل يومي، هناك 16 شروقًا و16 غروبًا، وللصائم في رمضان في الفضاء ستكون هناك صعوبة متى يبدأ الصيام أو الإفطار".