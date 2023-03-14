كل شيء قد يحدث في الصين.. فئران بقرون الغزلان

نجحت تجربة علمية غريبة بعض الشيء في منح الفئران "قرونا" مثل قرون الغزلان، في خطوة قد تمهد الطريق لعلاج مبتوري الأطراف يوماً ما.

تمكنت مجموعة من باحثي جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال في مدينة شيان الصينية من زراعة الخلايا الجذعية للغزلان في الفئران، لتحفيز نمو هياكل تشبه قرون الوعول والغزلان، والتي تنمو بعد تساقطها كل عام، وبمعدل سريع يصل إلى بوصة كل يوم.

وفي دراستهم الجديدة، حدد العلماء الصينيون الخلايا المسؤولة عن عملية إعادة النمو هذه، وبعد 45 يومًا فقط من زرع هذه الخلايا على جباه فئران التجارب الخالية من الشعر، بدأت جذوعًا صغيرة تنمو على رأسها وأصبح لها قرون.