قلب روبوتي قد يحدث نقلة في زراعة الأعضاء

يأمل مهندسو معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتقنية بمساعدة الأطباء في عمليات زراعة الأعضاء من خلال تصميم قلب روبوتي يمكن طباعته بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وطور الفريق القلب الروبوتي ليكون مطابقاً لقلب المريض من ناحية النعومة والمرونة، فضلاً عن إمكانية تعديله لمحاكاة معدل ضخ دم قلب المريض.

وحوّل الفريق الصور الطبية لقلب المريض إلى نموذج حاسوبي ثلاثي الأبعاد، ليطبعوه باستخدام مادة "البوليمر"، وتمكن الفريق من إجراء تخطيط دقيق لقلب المريض، وصولاً إلى إنتاج قلب روبوتي بقشرة ناعمة ومرنة، مع قابلية استخدام النهج ذاته في طباعة الشريان الأورطي (الشريان الرئيس الناقل للدم من القلب إلى بقية الجسم).

ولتقليد حركة ضخ القلب، صنع الفريق أكماماً مشابهة لأصفاد ضغط الدم، لتلتف حول القلب المطبوع، ويتكون الجانب السفلي من كل كم من غلاف من الفقاعات، ويتصل كل كم بنظام هوائي يسمح بضبط الهواء الخارج لتضخيم الفقاعات بشكل إيقاعي ومحاكاة تقلص القلب، للوصول إلى تطابق مع حركة الضخ الطبيعية.

ويمكن أيضاً تضخيم الكم حول الشريان الأورطي المطبوع بشكل منفصل لتضييقه، لمحاكاة تضيق الصمام الأبهر، ما يعزز عمل القلب بجهد أكبر لدفع الدم عبر الجسم بشكل أقوى عند الحاجة.