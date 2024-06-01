هل ChatGPT أكثر إبداعًا من البشر؟.. دراسة تحسم الجدل

اكتسب الجدل الدائر حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على تجاوز الإبداع البشري زخماً مع التطور السريع في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقدمت دراسة حديثة منظورا دقيقا، لتكشف أنه في حين يُظهر الذكاء الاصطناعي قدرات ملحوظة في بعض المهام الإبداعية، إلا أن الإبداع البشري لا يزال يتمتع بنقاط قوة فريدة.

وفحصت دراسة، نشرها موقع "psypost" والتي قادها سيمون غراسيني، الأستاذ المشارك في جامعة بيرغن في النرويج، القدرات الإبداعية للذكاء الاصطناعي، وتحديدا ChatGPT-4 من OpenAI، مقارنة بالمشاركين البشريين.

وكان غراسيني وفريقه مدفوعين بالتقدم السريع لنماذج لغة الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها إنشاء مخرجات نصية تحاكي اللغة البشرية عن كثب.

وقد كان هدفهم فهم كيفية موازنة نماذج الذكاء الاصطناعي هذه مع الإبداع البشري واستكشاف التأثيرات الاجتماعية المحتملة للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.